Nueva alerta para la audiencia de Gran Hermano. Por el reality más longevo de Telecinco han pasado decenas de personajes conocidos (y anónimos que posteriormente se han dado a conocer por su participación) y no es la primera vez que alguno de ellos pasa por un ingreso hospitalario y preocupa a sus seguidores. Hace unos días Naomí Asensi pasaba por quirófano para someterse a una operación de reducción de pecho y parece que ha tenido una pequeña complicación durante la recuperación. "Y ahora me estoy yendo corriendo a urgencias porque me ha saltado un punto lavándome el pelo. Qué genial todo", contaba a través de sus historias.