La ganadora de Gran Hermano, obligada a ir a urgencias del hospital tras una complicación en el postoperatorio

Nueva alerta para la audiencia de Gran Hermano. Por el reality más longevo de Telecinco han pasado decenas de personajes conocidos (y anónimos que posteriormente se han dado a conocer por su participación) y no es la primera vez que alguno de ellos pasa por un ingreso hospitalario y preocupa a sus seguidores.

Hace unos días Naomí Asensi pasaba por quirófano para someterse a una operación de reducción de pecho y parece que ha tenido una pequeña complicación durante la recuperación. "Y ahora me estoy yendo corriendo a urgencias porque me ha saltado un punto lavándome el pelo. Qué genial todo", contaba a través de sus historias.

Asensi seguía su rutina habitual cuando de repente se encontró con este pequeño incidente, aunque en el hospital disiparon todas las dudas. "Hola bebés, estoy viva. Al final no era un punto, simplemente he sangrado porque como tengo tanto hematoma del agua caliente no sé por qué ha salido por un lado, pero me han dicho que no pasa nada", contó la ganadora de Gran Hermano VIP.

A continuación, publicaba un vídeo normal y corriente dejando claro que "puedo seguir haciendo la tonta y moverme que no pasa nada".

La operación

Naomi Asensi ha recopilado en su cuenta de Instagram una serie de historias en una capeta destacada sobre el proceso de su operación. La influencer pasó por quirófano el pasado 25 de marzo y quiso explicarle los motivos a sus seguidores a través de su canal de Mtmad.

"Lo que me tienen que hacer no me hace ninguna gracia. En teoría, cuando eres adolescente los pechos crecen de una manera pero hay una movida que crece al rededor del pezó y el pecho tiene que pasar a través de él. Tenía los pechos fatal y toda mi adolescencia he estado acomplejada, ningún chico me había mirado los pechos y me afectaba psicológica", comenzó contando Naomí.

A pesar de haber pasado por quirófano por primera vez con 23 años, la cosa no fue como debía y la cicatriz se notaba demasiado, con lo que tuvo que volver a pasar por quirófano y tampoco quedó contenta con el resultado. A todo esto se suma que durante La Isla de las Tentaciones perdió 7 kilogramos porque lo estuvo pasando muy mal "era un palo andante" y, tras volver a ganar peso, volvió a quedar descontenta.