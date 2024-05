Claudia Martínez se ha convertido en la última expulsada de "Supervivientes" y tras separarse de sus compañeros ha podido disfrutar de su primera cena copiosa y sin prisas: hamburguesa, pizza, patatas fritas, sandwiches... De todo. Se ha puesto hasta arriba, y precisamente esto es lo que ha desatado la polémica. Claudia llevaba, antes de su expulsión, días evacuada de la isla por fuertes dolores de estómago que muchos se preguntan, ya, si tan rápido han desaparecido. "En la isla parecía que se moría, tumbada, con dolores... le detectan la bacteria Helicobacter y a los 4 días comiendo patatas fritas con ketchup. Os reís de todos los espectadores", comentan algunos seguidores del programa. "Esta tenía más cuento que Calleja", aseguran otros. Por si esto fuera poco la ex concursante de "La isla de las tentaciones" ha compartido un video en el que se puede apreciar el impactante cambio físico que ha sufrido tras su paso por los Cayos Cochinos. "No entiendo su cara de felicidad, está encantada con haber perdido tanto peso", "esto fomenta los trastornos de alimentación, parece un concurso para ver quién adelgaza mas, no todo vale", sentencian algunos de los seguidores del programa.