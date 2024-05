Joaquín Prat ha hablado abiertamente sobre sus próximos planes de futuro y cómo los afrontaría. Toda esta reflexión ha llegado después de que en su programa, 'Vamos a ver', se discutiese sobre el estilo de vestir de Ángel Cristo y Kiko Jiménez. Ambos concursantes de Supervivientes siguen defendiendo los bañandores turbo, cada vez más escasos y raros de ver.

"A mi me encanta y es verdad que casi nadie se lo pone por complejos", señalaba Kiko, mientras que Bárbara Rey le buscaba un beneficio. «Son todo ventajas, te pega el sol como tiene que ser y las novias los agradecen".

Ante estas insinuaciones, Joaquín Prat se mostró tajante. "Es una cuestión de comodidad", afirmó, añadiendo: "Me parece antiestético, yo no lo compro". Uno de los motivos que esgrime es la falta de cuerpo para lucir un bañador así, algo que Kiko y Ángel no tienen problema. "También os digo una cosa, los dos tienen cuerpo para llevarlo. Eso me lo pongo yo y estamos jodidos".