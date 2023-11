Le había visto recientemente subido en su motoreta moviéndose como casi todos los días de arriba abajo por la cuesta de Tazones, de ese puerto ballenero que eligió el mismísimo Príncipe Carlos de Gante en medio de aquella desatada galerna del 19 de septiembre de 1517 que obligaría a su flota de navíos a refugiarse entre nosotros hasta que llegase la calma. Como consecuencia de ello, su alteza de apenas diecisiete años, pisó tierra española por primera vez…

Este viernes pasado nos ha dejado un vecino de Tazones muy querido como era Ladi, a quien conocí personalmente hace bastantes años y casi al mismo tiempo que a su hermano PIPI (otro crack, como se diría ahora), por obra y gracia de mi trabajo con la NTV, Nuestra Televisión de la Comarca de la Sidra.

Quizás por mis años jóvenes cuando jugaba de guardameta en los juveniles del Real Madrid y tener enfrente de “cañoneros a jugadores del equipo amateur de la casa blanca como eran Branko Kubala y José Antonio Grande (que llegó a ser “segundo” del seleccionador Vicente Del Bosque), siempre tuve el convencimiento de que Ladi era una abreviatura o diminutivo cariñoso que venía del nombre del gran futbolista culé Ladislao Kubala, padre de mi compañero en la entonces Ciudad Deportiva merengue ubicada donde hoy se levantan esas cuatro imponentes torres que se divisan desde todos los sitios al llegar a Madrid.

Pero no. Su nombre era D. Eladio Victorero Rebollar tal y como se lee en su esquela y de quien -desde que se conoció la triste noticia- toda Villaviciosa está hablando. Si su hermano Pipi -también desaparecido- era un fuera de serie preparando tartas y postres, Ladi ha sido todo un grandísimo cocinero. Un gran chef como se dice ahora que, a pesar de carecer de estrella Michelin, dejó su impronta por los muchos lugares en los que demostró y dejó constancia de su valía profesional.

Alguien entristecido me comentaba que sin ser portugués preparaba el bacalao… ¡exquisito y como nadie! Otro recordaba algo similar pues hablaba de aquellas cazuelas de barro que ponían en la barra de la Sidrería “El Congreso” junto al Ayuntamiento de Villaviciosa. Incluso en el corrillo de vecinos hubo también quien recordaba su paso por varios establecimientos saliendo a la luz el pueblo de Sevares en tierras piloñesas. Y hubo quien llegaba más lejos al decir que a Ladi no se le podía contratar porque era muy caro… Lógicamente y como en el Congreso de los Diputados, este último comentario tuvo su réplica inmediata que no le quitaba la razón pero que argumentaba razones de peso en defensa del cocinero: “Efectivamente podía tener un caché superior a otros pero simplemente, porque era muy bueno…”

“Ladi preparaba platos con un toque propio y personal. Platos mucho más sabrosos y superiores a los de cualquiera… Algo parecido a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Si los quieres en tu equipo hay que pagarlos”.

Supongo que por ahí arriba más de uno ya se está frotando las manos. No sólo van a contar con otra buena persona como fue su hermano PIPI sino que, a partir de ahora en el cielo se van a degustar exquisitos menús acompañados por increíbles postres. Una deliciosa comanda made in Tazones y Villaviciosa.

Y de la pena por la marcha de alguien querido y conocido por muchos voy ahora al disgusto y preocupación de los vecinos de la parroquia de San Martin del Mar que, una vez más y en esta misma semana, han sido testigos de un nuevo incendio que afortunadamente se pudo controlar y sofocar felizmente.

Entre los habitantes de este lugar privilegiado situado entre la Villa y Tazones se empieza a creer que “hay un pirómano suelto” para el que Samartin tiene un atractivo especial a la vista de los diferentes episodios que llevan produciéndose -esporádicamente- desde hace dos o tres años. A raíz de su última fechoría en la que estuvo (como casi siempre), amparado en la oscuridad de la noche, la Guardia Civil (SEPRONA), y el Gobierno del Principado de Asturias a través del Departamento de Guardas Forestales se han puesto al frente de la investigación teniendo como único y prioritario objetivo descubrir al causante que pone en riesgo a personas y propiedades con sus delictivas acciones.

SEPRONA y Gobierno tras las primeras investigaciones tienen claro que los fuegos son intencionados y que se producen por un método utilizado en la quema de montes que se conoce como “Mecha forestal” (con gasolina en una botella). El pirómano actúa siempre en lugares próximos a las carreteras de la zona y de hecho ya han sido varios los contenedores de basura y reciclaje que quedaron totalmente calcinados. Destruidos íntegramente.

Hasta donde he podido saber, el causante de estos incendios podría ser alguien que trabaje por la Villa y que en el retorno a su domicilio iniciase los fuegos desapareciendo rápidamente del lugar. Sin duda todo un riesgo para la comunidad vecinal que se muestra preocupada y nerviosa con estos hechos siendo además consciente de la abundante masa forestal de la zona con árboles próximos a distintas viviendas de la parroquia que desde el viernes noche está celebrando precisamente las fiestas de su santo patrón San Martin de Tours que parece que este año se ha llevado algo más lejos su famoso veranillo.

Finalmente tras la sensible pérdida de Eladio Victorero “Ladi” y la inquietud de quienes residimos en un paraíso que alguien parece empeñado en quemar no cabe duda de que la semana ha sido más que movida y preocupante.A lo largo de estos siete días se han producido una serie de acontecimientos repartidos por todo el territorio español. Las decisiones, apoyos y acuerdos alcanzados por diversas formaciones políticas han llevado a diversas protestas y concentraciones que, como en el caso de Madrid a lo largo de varias jornadas, han terminado con enfrentamientos entre policía y manifestantes que han generado destrozos, detenciones y heridos que hacía tiempo no veíamos en nuestro país. Tal vez tendríamos que remontarnos a Cataluña 2017.

Tras las conversaciones y las correspondientes firmas de documentos todo apunta a que en los próximos días el presidente en funciones será investido pese al malestar generalizado de la ciudadanía.

Estoy seguro de que como yo somos muchos millones de españoles los que deseamos que impere la cordura entre todas las partes y que no perdamos nuestra maravillosa paz que nos ha acompañado desde hace muchos años. En mi caso desde que nací. Desde siempre.