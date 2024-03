Ni lo intento ni trato. Asumo perfectamente que no ocupo ningún cargo público y que me ponga como me ponga, no soy nadie para convencerles de lo que llamo la sensatez olvidada. Sin embargo, sí creo tener derecho a expresar lo que pienso aun sabiendo que solo soy un ciudadano de a pie que vivo y estoy empadronado en Villaviciosa desde hace ya más de quince años.

A diario me quedo impresionado al ver, leer y escuchar los muchos y terribles titulares que nos ofrecen los medios de comunicación. Y no digamos ya de esas llamadas “fakes news” (noticias falsas), que cada vez se prodigan más y de manera especial en las redes sociales. Sin alargarme ni incidir en ello y como si fuese un fabricante de teletipos les paso una relación del apartado destacado en la prensa como “lo más leído” publicado esta misma semana:

...Un bebé de once meses cae de un quinto piso en Vitoria. Arrestado su padre… Rusia golpea a Ucrania con el mayor bombardeo contra el sector energético… Aparece un cadáver descuartizado en una huerta asturiana… Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, protagonista de un falso video porno… Se suicida en Sabadell tras ser desahuciado de su piso por no poder pagar el alquiler… Fallece en Málaga tras tomar un cóctel compuesto por 8 drogas… Seis muertos y tres heridos graves en el accidente de un camión en un control de la guardia civil… Hallan un cuerpo apuñalado en una furgoneta calcinada… Atentado yihadista con 130 muertos y más de 140 heridos en un auditorio de Moscú…

Podría seguir y seguir porque noticias así se nos presentan por todas partes. Como una anestesia. Las noticias más trágicas son las más leídas por nuestra sociedad que parece un saco sin fondo encajando todo lo que le echen encima. ¿Es o no es para asustarse? ¿Hacia dónde caminamos?

La sensación que tengo es que aunque ya no exista “El Caso”, aquel semanario que desapareció en 1997, parece que todo son informaciones y noticias de sucesos. ¿Nos hemos vuelto locos o es que solo interesa el morbo? Acaso ¿es esto lo que más vende? ¿A dónde vamos a llegar o hacia dónde nos quieren llevan? Y todo ello sin entrar en la flor y nata de personajes famosos y televisivos que tienen -o han tenido- asientos fijos y muy bien remunerados en la política, el deporte, el espectáculo, la prensa rosa o del corazón y en otros muchos ámbitos.

Me pregunto si a estas alturas de la película todavía ¿hay alguien que no sepa quién es Luis Rubiales? ¿O un señor de tamaño grande llamado Koldo García? Ni soy derrotista ni pienso tirar ninguna toalla, pero, personalmente, tengo bien claro que no me gusta nada lo que veo reconociendo que no protesto ni salgo a la calle porque amo la paz como otros muchísimos españoles que no queremos guerras de ningún tipo.

Me encantaría que volviesen el rigor, la seriedad y el respeto a las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales de nuestro país porque ello significaría la recuperación de su verdadera esencia y para lo que fueron creadas. Me gustaría que nuestros representantes políticos, los/as señores/as diputados/as y senadores/as, dejasen de protagonizar de una vez por todas, esa vergüenza de sesiones parlamentarias como las de estos últimos días (que además se televisan), y que sirven de irrisión al ridiculizar y depreciar a España en más de medio mundo.

Como otros muchos ciudadanos desearía que desapareciesen de una puñetera vez todos los ‘chiringuitos’, núcleos y focos de corrupción que nos rodean por doquier y que nos empiezan a acercar a esas listas de países bananeros en los que existen todo tipo de prácticas fraudulentas a cargo de golfos, listillos, oportunistas y ladrones en general que ‘hacen sus agostos’ en cualquier mes del año, ante el aparente beneplácito y perdón de quienes tienen la obligación de evitarlo.

El mundo así no camina bien ni desde luego con ningún paso firme hacia un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Agricultores, ganaderos, transportistas, médicos y profesores -por citar algunos de los colectivos- quieren soluciones y respuestas concretas y urgentes a sus demandas. Unas reivindicaciones casi siempre justas que son mucho más importantes y necesarias que el viajar, gastar dinero y negociar, con un señor fugado de España hace seis años para que regrese libre y presente su candidatura en unas próximas elecciones.

Hoy es Domingo de Ramos. Hoy comienza la Semana ‘Santa’ aunque de esto último, tenga cada vez menos. Para la inmensa mayoría serán días de vacaciones, descanso y turismo. Siete días de fiesta, deporte y diversión para muchos. Pero para otros, estos siete días serán de recogimiento y meditación viviendo con intensidad y emoción la pasión de nuestro padre Jesús Nazareno que, al menos para quienes somos creyentes (y pecadores), ofreció su vida en la cruz por todos nosotros.

Posiblemente este tiempo sea un buen momento para la reflexión a fin de recuperar esa sensatez que parece olvidada. Yo les invito a que, sin entrar en nada “ultra” de un lado ni de otro, vivamos siete días en los que la derecha, el centro y la izquierda firmen simbólicamente una especie de alto el fuego. Una tregua de paz y armonía entre todos ellos. Que todos fuésemos capaces de hacer un alto en el camino de Jesús hacia el monte Gólgota. Que creyentes y no creyentes nos tendiéramos la mano en estos siete días como si la paz hubiese llegado por fin a la franja de Gaza o a Ucrania.

Al llegar la Semana Santa, Villaviciosa y la Cofradía de Jesús Nazareno abren de par en par las puertas de sus corazones para recibir a cuantos quieran acompañarnos (haga el tiempo que haga), en todos los actos religiosos y desfiles procesionales que aquí se celebran desde hace 356 años.

Este año los actos se iniciaron en la iglesia parroquial en la tarde-noche del viernes 22 con la lectura del pregón a cargo del tallista zamorano José Antonio Pérez. Hoy domingo 24 será la “Bendición de Ramos” y a continuación la primera de las procesiones siguiendo el tan querido “Paso de La Borriquilla” hasta llegar a la iglesia.

Las procesiones del “Silencio” (martes 26), y el “Sermón del Encuentro” con el Rvdo. Sr. Rodrigo Sevillano en la Plaza del Ancho (miércoles 27), serán el preámbulo de los dos grandes desfiles del Jueves y Viernes Santo: la Procesión del “Calvario” (día 28), y el “Sermón del Desenclavo” seguido por la procesión del “Santo Entierro” (día 29). El Rvdo. Sr. Juan Ignacio García Iglesias, vicerrector del Seminario Metropolitano de Oviedo, será el predicador de un acto que se celebrará en la Plaza de San Francisco.

Y finalmente, el sábado 30 llegará la procesión de “La Soledad” que es la única que se celebra a primera hora de la mañana (08:30 h.), para concluir la semana de actos litúrgicos el Domingo de Resurrección con el último desfile: la procesión del “Resucitado con María”. El acompañamiento musical en los distintos actos programados estará a cargo de la Banda de Música de Villaviciosa, la Coral Capilla de La Torre, el Coro Parroquial, la Banda de Cornetas del Regimiento Príncipe nº III y la Banda de Gaites El Gaitero-Villaviciosa.

Tal vez y sin quererlo, he sido demasiado atrevido al pedirles su reflexión durante estos días de la Semana Santa y les pido disculpas. Se dice que ‘soñar no cuesta nada’ y en base a ello les he confesado mis tristezas e inquietudes al ver como camina enfrentada nuestra sociedad política que es pieza fundamental en el engranaje de nuestro futuro y sobre todo, en el de nuestros hijos y nietos.

A pesar de ser un regular practicante, soy católico, me siento católico y por eso admiro y respeto a colectivos -sin ánimo de lucro- como la Cofradía de Jesús Nazareno que pese a vivir tiempos difíciles por el relevo generacional de una sociedad que ha cambiado, sigue manteniendo encendida una llama que alumbra la Semana Santa de Villaviciosa desde el año 1668 y que entre todos, no debemos dejar que se apague nunca.

Ojalá tras estos días reviviendo la pasión de Cristo nuestro mundo recupere al menos una parte del sentido común. Lo que personalmente se me ha ocurrido llamar la sensatez olvidada.