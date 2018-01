NK5 no asesorará finalmente a Duro en su proceso financiero

NK5, la consultora especializada en reestructuraciones que dirige Juan José Nieto, no asesorará finalmente a Duro Felguera en su proceso de reordenación, refinanciación y recapitalización. Ambas compañías mantuvieron negociaciones avanzadas, al extremo de que el 3 de enero, en un comunicado interno a la plantilla, Duro dio por hecho que Nieto se sumaría a un gabinete de reestructuración financiera y plan de mejora de eficiencia que creó el grupo asturiano. "El Confidencial" dijo ayer que Nieto había dimitido, pero otras fuentes aseguraron que no hubo un acuerdo definitivo y que Nieto no llegó a integrarse. NK5 iba a hacer funciones análogas a las que ya hicieron Rothschild y Miguel Zorita, informa J. CUARTAS.