"La concentración de la banca perjudica a los consumidores"

José María O’Kean Alonso (Sevilla, 1957) es catedrático de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el IE Business School y en el Máster de Administración y Dirección de Empresas de la Cámara de Comercio de Oviedo, donde hoy impartirá una clase. O’Kean tiene una marcada faceta divulgativa que le ha llevado a colaborar con varios medios de comunicación.

–¿Qué opina del intento de absorción de Banco Sabadell por parte de BBVA?

–La impresión que hay es que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Hay un problema con el precio que se ha ofrecido, pero quizá haya un problema más grande: los sillones. Es decir, quiénes se quedan en el consejo de la nueva entidad y cómo se repartirá el poder entre los dos bancos. Se han publicado informaciones que hacen referencia a que también existe un problema político: tanto los vascos como los catalanes –sobre todo estos últimos– quieren mantener la independencia de sus respectivas entidades.

–¿Y desde el punto de vista puramente económico?

–Cuantos más bancos tengamos, más competencia habrá. Porque el sector financiero es una actividad en la que las entidades llegan entre sí a unos determinados acuerdos que van en contra de los consumidores. Por ejemplo, en los últimos trimestres hemos tenido unos tipos de intereses muy altos, marcados por el Banco Central Europeo, y ello no se ha transmitido a los depósitos de los clientes. Las cuentas corrientes deberían haber tenido unas remuneraciones del 1% o 1,5%, pero ninguno lo ha hecho. Ni siquiera los bancos lo han aprovechado para captar más clientes. Entre ellos han acordado no hacerlo. Han tenido unos beneficios brutales porque estaban ofreciendo préstamos a unos tipos muy elevados y, en cambio, el dinero que tenían no lo estaban retribuyendo. Cuantos más bancos haya, más competencia habrá, pero si se van unificando, la colusión será aún mayor. Y claramente falta competencia bancaria.

–Es algo sobre lo que ha advertido el gobernador del Banco de España...

–Sí, aunque también hay quienes argumentan que la banca opera a nivel mundial, por lo que los bancos españoles tampoco son tan grandes. En este contexto, pues BBVA quiere ganar tamaño porque entiende que el Santander se le ha escapado y lo quiere alcanzar, y es muy difícil hacerlo captando más clientes o dando más préstamos, por lo que lo más lógico, a su juicio, es absorber otra entidad.

–¿Cómo afecta la concentración bancaria al acceso a la financiación de las empresas?

–Para las grandes empresas supone mayor facilidad, ya que hablan de tú a tú con grandes entidades financieras que disponen de muchos recursos y les ofrecen préstamos con condiciones ventajosas. Pero los pequeños empresarios lo tienen más difícil porque, aunque procuran acudir siempre a los grandes bancos, éstos suelen tener otras prioridades.

–¿Cuál es su análisis de la situación económica de España?

–Parece que no va mal. Da la impresión de que, mientras los políticos estén enredados en sus cosas del "fango", como dicen, la economía irá bien [ríe]. La actividad está creciendo razonablemente, se están controlando los precios y el empleo sigue aumentando, hasta casi alcanzar la situación de pleno empleo. Prácticamente casi todos los puestos que se están creando son de baja cualificación, en sectores como la hostelería, y ocupados en su mayoría por inmigrantes. Son empleos de bajos salarios y mucha exigencia horaria.

–¿Y el balance fiscal?

–El déficit se está corrigiendo bastante bien, porque como tenemos inflación (aunque está estabilizada) e impuestos como el de la renta no deflactan las tasas impositivas, el Estado recauda más. Respecto a la deuda, está muy elevada en porcentaje de PIB, pero si el PIB y los precios van aumentando, ese porcentaje irá bajando solo, aunque la cantidad nominal sea la misma o mayor.

