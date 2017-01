"Depuraremos responsabilidades", avisa Foro a los taxis "con publicidad sexista"

El anuncio de un local de alterne que lucen las puertas de algunos taxis de la ciudad en los últimos días ha levantado muchas ampollas. La publicidad, que muestra a una mujer derramando una jarra de agua sobre su vestido mojado, podría tener las horas contadas, tal y como anuncia el gobierno local de Foro. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, afirmó ayer de forma taxativa que el anuncio en cuestión contraviene varias normas municipales, entre ellas la ordenanza de publicidad y la de convivencia. "Y la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento", recuerda el edil.

Aparicio es muy claro con respecto a la publicidad en tela de juicio. "La normativa de Gijón impide que se publiciten servicios de esta índole en espacios públicos, y un taxi lo es en tanto que se trata de una concesión municipal", asevera el edil antes de recordar cómo las ordenanzas municipales prohiben "publicidad contra los derechos de la mujer y de servicios sexuales". En este sentido "ya hemos iniciado el expediente administrativo para depurar responsabilidades según la norma", asegura Esteban Aparicio.

En concreto, el capítulo tercero de la ordenanza de convivencia señala que "queda prohibida la promoción, favorecimiento o contratación de servicios de naturaleza sexual retribuidos en espacios públicos", que serán considerados como falta leve con sanciones económicas de entre 100 y 750 euros. La ordenanza municipal de publicidad establece además que "se prohíbe toda publicidad cuyo contenido escrito o visual resulte sexista", y para el gobierno local los anuncios del club de alterne "lo son", y por ello "se tomarán las medidas oportunas", afirma el concejal de Movilidad, quien sostiene que "la posición de Foro en cuestión de igualdad es clara e inequívoca".

Las cooperativas del taxi que lucen esta publicidad de un club de alterne evitaron ayer pronunciarse sobre el asunto, pero sí lo hicieron los colectivos feministas, que fueron precisamente los que dieron la voz de alarma ante la presencia de dichas imágenes circulando por las calles de Gijón. Voz de alarma que transmitió el PSOE al gobierno local.

En concreto, la presidenta de la asociación "Sara Suárez Solís", Gadea Badal, señalaba ayer que "la discusión da para muchos puntos de vista, matices y cuestiones diferentes", si bien, en su caso, "nos centramos en denunciar una publicidad sexista en los taxis de Gijón". Porque, como sostiene el colectivo feminista, "un servicio público no puede anunciar un club de alterne", apunta Badal, quien resalta la creciente "hipersexualización en la vida cotidiana".

La presidenta del colectivo feminista "Les Comadres", Begoña Piñeiro, se mostró contundente al asegurar que "estamos agotadas de que se use nuestro cuerpo para todo". Piñeiro resalta que un servicio público anuncie clubes de alterne es "como si un hospital anunciara tabaco", y destaca el hecho de que "esta publicidad sí se permite pero no la del alcohol, y no tiene sentido". Del mismo modo, se muestra indignada con las declaraciones del propietario del club, quien afirmó que "si alguna feminista estuviera tan bien como la de nuestro anuncio no protestaba tanto y no estaría metida en ningún colectivo de feminismo". "Ahí se ve el daño que nos hace la publicidad a las mujeres; parece que las chicas de los clubes son jóvenes, guapas y sus gerentes, y nos olvidamos de que muchas de ellas proceden de la trata", espeta Piñeiro indignada.

La web de LA NUEVA ESPAÑA tiene abierta una encuesta sobre el anuncio de los taxis denunciado por las feministas. A última hora de ayer, más del 65% de los votantes creía que los taxistas no deben retirar el anuncio del club de alterne que las feministas tachan de "sexista".