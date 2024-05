El Pleno gijonés da su apoyo al personal de Jove y el espaldarazo al futuro hospital de Quirón

«A lo mejor no lo expliqué bien. Esto no es solo por la contaminación. Es por la limpieza, la seguridad... por tener una relación de buena vecindad que ahora no se tiene», confesaba el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», al ver cómo ningún grupo apoyaba su idea de que el Ayuntamiento mediara ante la Autoridad Portuaria para crear una mesa de trabajo con los vecinos de Muselín, Portuarios y Pescadores. Para los grupos ya había foros definidos donde hablar de las relaciones del Puerto con Gijón, y sobre todo de la contaminación. «No se explicó mal, lo que no veo es que instar a la Autoridad Portuaria vaya a ser el mejor camino», le contestó la propia Alcaldesa, Carmen Moriyón, al tiempo que se comprometía a, de manera personal, plantear el asunto al presidente del Puerto.