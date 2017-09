"La vuelta de Foro al PP es un ciclo lógico que ya está ocurriendo", asegura Marín

La dirección local del PP de Gijón asegura que "ya se está produciendo" la reintegración de Foro en el partido, en alusión al regreso o afiliación de personas procedentes de la formación casquista, liderada en Gijón por Carmen Moriyón. Los tres concejales populares, encabezados por el presidente del PP gijonés, y también edil, Mariano Marín y acompañados de otros integrantes de la junta local de la formación, compartieron ayer con los medios de comunicación la reunión que suelen realizar para hacer balance de la semana.

En la misma, tanto Marín como otros compañeros se refirieron a las relaciones con Foro y el futuro que se plantea a ambos partidos. "Por mi ánimo para ser candidato no hay ningún problema, estoy a disposición del partido y de lo que me pidan. Eso sí, tarde o temprano las aguas tienen que volver a su cauce y el centro derecha se va a unificar, ya sea haciendo coalición o dentro de un solo partido, que sería el PP, lógicamente", afirmó Marín, que recalcó que "en nuestra actividad municipal intentamos que haya una buena relación con Foro, en las cosas lógicas vamos juntos y en otras en las que tenemos distintas ideas, pues no. Pero lo normal es que haya una reunificación dentro de los valores tradicionales del PP. Pero a ver cómo se decanta esto en la forma de actuar Foro en Gijón...", añadió. Asimismo, desde la dirección local del PP se apostilló que la vuelta de Foro al partido "es el ciclo lógico, que ya está ocurriendo: la gente de Foro está regresando al partido, que está fortalecido y creciendo".

De hecho, Isabel Casielles, secretaria de organización, aseguró que "el PP es un partido fuerte, recuperado totalmente de sus facturas, y esta unidísimo: está afiliándose mucha gente". Pablo González, secretario general del partido en Gijón además de concejal, aseguró que se ha depurado el polémico censo, eliminando fallecidos y otras bajas, quedando "en unos 3.200 afiliados tras limpiarlo de unos 400 nombres".