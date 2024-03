Comprometidos con el territorio

CTIC lleva 20 años trabajando para conseguir que la innovación tecnológica contribuya a la sociedad a través de objetivos como la mejora de la calidad de vida, potenciar la competitividad empresarial o poner el foco en la sostenibilidad y el medio ambiente, siempre asegurando el impacto positivo de la tecnología, y situando a las personas en el centro de los proyectos. Una innovación, compromiso y valores que las empresas familiares también llevan en su ADN.

Jimena Pascual, Pablo Coca y Raquel Castañón, en CTIC RuralTech. / R. S.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA ejemplifica el concepto de unión familiar en su máxima expresión. Es la suma de centenares de ganaderías familiares en una sociedad agraria de transformación que apostó por el espíritu cooperativo y solidario para poner en valor la producción de ganaderos repartidos por toda Asturias, luchando así contra la España vaciada.

EL GAITERO ya fue un visionario hace 134 años, cuando sus precursores se instalaron en la ría de Villaviciosa para poder sacar la mercancía con destino a Gijón y después a ultramar. La dificultad del viaje hasta América los llevó, en sus orígenes, a desarrollar un método de conservación, carbonatando la sidra para preservarla, lo que supone un claro ejemplo de innovación.

ALSA, el mayor grupo español de transporte de viajeros por carretera, con presencia en varios continentes, ha celebrado su centenario uniendo tradición y modernidad. El año pasado creó un Centro de Innovación en Asturias desde el que canaliza y potencia esa innovación que está en su genética desde que naciera en Luarca, llevándola a todo el mundo.

CAFENTO nació como empresa familiar desde su creación en 1934 como una pequeña tienda de ultramarinos en Tineo. Los valores que vertebran a la compañía han progresado, sin perder su esencia, hasta el grupo empresarial que es ahora, con una de las fábricas de café más grandes de Europa, situada en la tierra que los vio nacer.

GONDÁN aplica la innovación desde el occidente asturiano, donde se ubica un astillero centenario que evolucionó desde los barcos de madera en la playa hasta convertirse en líder mundial en la construcción de embarcaciones especializadas para el sector de las energías renovables marinas. Gondán trabaja para países como Noruega, Portugal, Indonesia, Kenia, Gran Bretaña, Italia, España.

ALBERTO ÁLVAREZ, ÁLVARO PLATERO Y RICARDO CABEZA, EN SU VISITA A CTIC / Cedidas a LNE

Cooperación con el entorno para la creación de oportunidades

Desde su creación en 2003, el centro tecnológico se ha volcado con su presencia en el territorio y el trabajo en estrecha cooperación con otras entidades y agentes. Entre sus primeras actividades se encontraba la gestión de la red de telecentros, que contaba con personal propio y presencia en todos los concejos asturianos; y la gestión de la red de Centros SAT, desde donde desarrollaba una labor de acompañamiento a las empresas igualmente con presencia activa y personas en el territorio.

En 2019 todo ese trabajo culmina con la apertura del nuevo centro, CTIC RuralTech, y los proyectos de innovación con foco en la actividad rural y el sector agroganadero comienzan a realizarse desde allí.

El valle de Peón se convierte en un laboratorio extendido donde se implementan los desarrollos en espacios reales, de la mano de las personas que los habitan y con la posibilidad de testear las dificultades sobre el terreno, lo que permite abarcar proyectos más ambiciosos.

Desde entonces el centro tecnológico ha desarrollado y testeado herramientas de muy diferente cariz, siempre con un propósito: que la tecnología contribuya a mejorar la economía y el territorio, como una herramienta al servicio de las personas.

El medio rural es un claro ejemplo de cómo la tecnología y la innovación pueden aportar al desarrollo económico local desde el respeto a la sostenibilidad medioambiental y humana y la conservación del patrimonio y cultura locales, creando con ello elementos de atracción de población a un territorio en el que se abren oportunidades.

Roberto Paraja, presidente de CTIC pone el acento sobre esta cuestión. "En CTIC llevamos tiempo muy implicados en proyectos europeos que inciden sobre la importancia de las tecnologías en el ámbito rural. Somos muy conscientes de que la tecnología no es la solución; pero no existe solución para el medio rural si no es con la tecnología".

En esta línea coincide con las empresas que continúan arraigadas al territorio en que se constituyeron y que despliegan, de alguna manera, parte o toda su actividad en entornos rurales, despoblados o alejados de las grandes confluencias urbanas. Pese a los inconvenientes que ello supone en muchas ocasiones, estas compañías priman el compromiso con su tierra.

Central Lechera Asturiana participa con CTIC en el proyecto europeo "Guardians", cuyo objetivo es implementar soluciones tecnológicas en los pequeños productores agroganaderos, que son los guardianes del territorio, porque al margen de lo que producen, cuidan el paisaje, generan biodiversidad y fijan población en los territorios rurales. Estas explotaciones, en su mayoría pequeñas, requieren de apoyo para incorporar estas herramientas, y es por ello que CTIC ha decidido abanderar este proyecto, aliándose con Clas, Capsa, Campoastur y Serida, como socios asturianos, y con otros 17 socios europeos adicionales, que aportan soluciones tecnológicas o que las pilotan. En el marco de este proyecto, la Central pilota uno de los casos de uso, orientado a la monitorización de gases de efecto invernadero en las ganaderías; aspecto que incide directamente sobre la sostenibilidad y la mejora de la huella de carbono.

El Gaitero ha desarrollado tecnologías y patentes para conservar y trasladar la sidra en barriles, y está implicada en procesos de economía circular para transformar las borras de la sidra en biogás. De la mano de CTIC, ha implementado el sistema blockchain que, a partir de un código QR, permite conocer toda la historia de la manzana que está en la botella y pone en valor la producción local. La aplicación de la tecnología facilita también el diseño de nuevos modos de movilidad, proporciona datos cuyo estudio y análisis puede ayudar en la creación de un transporte multimodal más sostenible y adaptado a las necesidades de los usuarios.

En esta tesitura se encuentra Alsa, que, con el apoyo de CTIC, camina hacia la digitalización, la sostenibilidad y el diseño de estos nuevos modos de movilidad, que aportan vertebración del territorio al mundo rural. El hecho de estar ubicado en un entorno rural requiere de una adaptación específica por parte de las empresas. En este proceso juega un papel importante el uso de la tecnología. En Cafento la incorporan en su día a día. El uso de la inteligencia artificial les ha permitido, por ejemplo, optimizar sus rutas de transporte.

La preservación de la identidad de una empresa ligada a su territorio es también una seña de identidad de Gondán, a la vanguardia de la industria naval desde Castropol, una población alejada de los grandes núcleos poblacionales y desde donde despliega proyectos de muy alto valor añadido fijando población especializada e interesada en proyectos punteros a nivel mundial.

Los "guardianes del territorio" se asientan sobre estos pilares de arraigo a la tierra, respeto por sus paisajes y paisanajes, su ambición por fijar población al territorio rural y su apuesta por la utilización de una tecnología que ofrezca respuestas a demandas reales y problemáticas del lugar que habitan, siempre desde la perspectiva del factor humano, que se sitúa por encima de todo.