La Fábrica de Armas busca más contagios y Salud rastrea casos en Navia y Tapia

La Fábrica de Armas de Trubia busca entre sus trabajadores posibles contagiados por covid-19 después de que tres empleados dieran positivo, aunque Salud no lo ha considerado, al menos de momento, como un brote porque aún está en estudio la relación entre los infectados, según explicaron fuentes de la Consejería. El alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, confirmó ayer dos positivos en el municipio. Se trata de un hombre de 60 años y una mujer de 45 que trabaja en un establecimiento comercial. No hay relación entre ellos. Igualmente, en Tapia se están investigando tres positivos, aunque en principio no guardan conexión y al menos dos de ellos serían importados. La Consejería de Salud comunicó ayer 21 nuevos positivos, de los que solo uno está relacionado con un brote, el de la sidrería de Ciudad Naranco en Oviedo. Las pruebas PCR en los geriátricos del Cristo y de Pola de Siero han dado todas negativas. También se notificó un ingreso hospitalario.

La dirección de la Fábrica de Armas de Trubia envió a casa en cuarentena a todo un turno de trabajo -hasta 71 trabajadores- relacionados con los empleados que habían dado positivo. Ayer se les practicaron las pruebas PCR a 8, y todas dieron negativo. Está previsto que hoy se las realicen al resto.

El primer positivo es un trabajador vecino de Gijón que había tenido contacto con el brote del bar La Buena Vida, y el viernes se confirmaron otros dos. Fuentes de la Consejería de Salud explicaron ayer que "de momento no se considera un brote porque se está analizando la relación entre ellos". Al parecer, uno de los positivos podría ser de una empresa auxiliar, aunque este extremo está por confirmar, según las mismas fuentes.

Otros dos contagios que no figuraban en la lista de la Consejería de Salud de ayer se conocieron por la tarde. Se trata de dos personas en el municipio de Navia, según le comunicó la gerencia del área sanitaria I al alcalde, Ignacio García Palacios. "Los rastreadores están haciendo su trabajo", indicó el Regidor antes de hacer un llamamiento a la "prudencia y responsabilidad tanto individual como colectiva".

García Palacios reclamó a la población que cumpla con las normas de distanciamiento, uso de mascarilla e higiene de manos. Y se refirió en especial a los jóvenes y a sus familias. "No puede ser que la Guardia Civil tenga que intervenir de madrugada porque se forman grupos enormes de gente joven que ni guarda distancias ni usa mascarillas", lamentó.

El brote de Cangas del Narcea, relacionado en su origen con el detectado previamente en Llanes, llevó a realizar ayer 70 pruebas más en el autocovid montado en el recinto ferial de La Himera. Según explicó el alcalde, José Víctor Rodríguez, se han realizado durante el fin de semana, entre este puesto y el centro de salud, unas 340 pruebas PCR a vecinos y clientes del bar El Chiringuito de Pela. "De momento se han atendido todas las solicitudes que se presentaron, pero mantendremos el autocovid por si llega alguna más y por precaución", indicó.

El regidor dijo desconocer ayer si se había detectado algún positivo en las pruebas practicadas, aunque algunas fuentes apuntaron a cinco más, con lo que de confirmarse supondría aumentar el brote hasta los 15 infectados. La Consejería de Salud comunicó a primera hora de la tarde de ayer 21 nuevos positivos de coronavirus en Asturias. De todos ellos, solo uno está relacionado con los brotes declarados en el Principado. Se trata en concreto del brote mixto (familiar y laboral) de una sidrería en Ciudad Naranco, en Oviedo, que suma cinco contagiados.

Siete de los nuevos positivos son contactos estrechos de casos ya conocidos, otros tres pertenecen a una misma familia que se relacionó con un positivo durante unas vacaciones en Málaga, y uno más se vincula a Madrid.

Salud confirmó un ingreso hospitalario, sin facilitar más información, aunque sí añadió que el resto de las personas contagiadas presentan síntomas leves y permanecen en aislamiento en sus domicilios. La residencia geriátrica del ERA en el Cristo (Oviedo) recuperó ayer la normalidad tras no detectarse ningún positivo. El centro había optado el sábado por el cierre preventivo y la suspensión de las salidas porque el rastreo derivado de la sidrería de Ciudad Naranco apuntaba a la posible relación de un trabajador del centro con dicho establecimiento.

En relación con el brote de la residencia del ERA de Pola de Siero, las pruebas del segundo cribado, realizado tanto a personal como a residentes, han sido todas negativas. Este centro estaba blindado después de que dos trabajadoras asintomáticas hubieran dado positivo en covid-19. Salud considera que existe un brote en un centro geriátrico con que se detecte un solo caso. Automáticamente esa residencia se cierra y se prohíben las visitas.