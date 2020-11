El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha convocado una rueda de prensa para anunciar novedades para el comercio y la hostelería, dos sectores muy castigados por las medidas para frenar la pandemia en la región. Con sus negocios cerrados desde hace dos semanas, esperan a que el gobierno regional les permita continuar con su actividad.

"No estamos bien", ha comenzado el presidente del Principado su intervención. Pero ha sido optimista en cuanto a los datos de la mejora de los casos de positivos en coronavirus que se han producido en las últimas semana. Ante esta situación, Adrián Barbón ha aprobado la reapertura del pequeño comercio. "Una apertura muy pequeña, muy gradual, pero que tenemos que hacer compatible con seguir reduciendo la pandemia".

En cuanto al sector hostelero, Barbón ha comentado que "desde el profundo respeto y nos ponemos en el lugar del sector hostelero, porqué todos tenemos familiares y amigos que trabajan en él. Sabemos que está siendo muy duro. Pero es verdad que la evolución de la situación de la pandemia nos llevó a aplicar esas medidas. Por eso reaccionamos aplicando un paquete de ayudas, casi 33,5 millones de euros. La mayoría van ligadas al sector hostelero. Un paquete de ayudas que, seguramente, seamos la comunidad que más recursos va a movilizar de aquí a final de año en apoyo a un sector que se ve afectado por la pandemia. Lo que queremos decir es que estamos convencido de que si doblegamos la curva, entraríamos en un proceso de desescalada muy pausado, muy pautado, muy responsable. Desde luego quiero empatizar con el sector hostelero, los trabajadores afectados y sus familias.

Apertura de cierres perimetrales en Navidad

"Es prematuro hacer anuncios de este tipo. Incluso es un error el plantear una Navidad como si nada pasara. Yo creo que hay que ser sinceros con la ciudadanía y no podemos engañar a los asturianos y a las asturianas que piensen que las navidades vana a ser como las de otros años, porqué no va a ser así. Y quiénes les digan que van a ser así, les están mintiendo. Las Navidades vana a ser por la situación de la pandemia totalmente diferentes, por tanto no estamos en condiciones de decir cómo va a ser el escenario de esas navidades. Me consta que en el ámbito del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud se está trabajando en unas medidas comunes entre todas las comunidades autónomas para que adoptemos un criterio homogéneo de cómo se van a celebrar estas festividades", ha señalado Barbón.