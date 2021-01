Gijón y Mieres son los dos concejos que se unirán al “club” de los municipios cerrados perimetralmente y con duras restricciones. Y ya van once. El director general de Salud Pública ya avanzó ayer por la mañana que Gijón y Langreo “preocupan, y por eso se les está monitorizando a diario”. Nada dijo de Mieres, así que la sorpresa saltó por la tarde, al cambiar un concejo minero por otro. Las nuevas limitaciones entrarán en vigor el domingo en ambos municipios. Pero no son ni mucho menos los últimos. Los siguientes en la lista son San Martín del Rey Aurelio y Lena, a uno y dos días, respectivamente, de que la incidencia del covid entre sus vecinos se dispare según los criterios establecidos por Salud.

El avance de la tercera ola del coronavirus obliga a reforzar las medidas para tratar de evitar que la expansión de los contagios no colapse los hospitales ni las unidades de cuidados intensivos (UCI), como ocurrió en diciembre pasado. Dos de cada tres asturianos estarán sometidos a cierres perimetrales el próximo domingo, después de que la consejería de Salud confirmase en la tarde de ayer que Gijón y Mieres entrarán en la temida fase “4 Plus” en esa jornada tras la actualización de datos sobre la incidencia de contagios a 14 días.

“Cuanto antes superemos esto juntos, antes saldremos del cierre perimetral” Aníbal Vázquez - Alcalde de Mieres

De momento hoy las medidas que limitan la movilidad al interior de los municipios ya alcanzan a ocho concejos al sumarse Gozón a los que ya estaban en esa situación: Oviedo, Avilés, Castrillón, Corvera, Grado, Cangas del Narcea y Llanes. En total, más de 381.825 asturianos. Una cifra que crecerá ligeramente mañana con la incorporación de Noreña para pegar un gran subidón cuando entren en vigor en Gijón y Mieres.

El caso es que en menos de una semana estarán bajo limitaciones de movilidad y con actividades restringidas un total de 696.743 vecinos de once concejos. Y si la tendencia no cambia, la lista crecerá a partir de la próxima semana con San Martín del Rey Aurelio, que está a un día de que sus datos le conduzcan al “4 Plus”, y Lena, que está a dos jornadas.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, y el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, asumieron ayer los próximos cierres perimetrales de sus concejos con la esperanza de poder revertir la situación en el plazo de 14 días. “Acabamos de recibir la llamada de la Consejería de Salud del Principado para comunicarnos que llevamos más de tres días con una incidencia muy alta, en este caso de contagios de personas de 65 años o más”, reconocía ayer a través de un vídeo la regidora gijonesa. “Son medidas duras, pero tenemos que entender una cosa. La incidencia en la población mayor, de más de 65 años, es superior a los 195 casos que se fijaban. Llevaban cuatro días superando ese índice, pero se trata de que cuidemos a nuestras personas mayores. Sé que es duro, pero las personas mayores nos han cuidado siempre y ahora nos toca devolverles. Esperemos que con estos 14 días volvamos a revertir esta situación y volvamos en una situación mejor para todo el mundo”.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, mostró su resignación por el cierre perimetral del municipio: “Parecía que teníamos una tendencia medianamente positiva, pero no hemos podido superar el bache, y ahora toca asumir las medidas”. El regidor, consciente de que las nuevas restricciones son “un nuevo varapalo para la hostelería y el comercio local”, lanzó también un mensaje a los mierenses, a quienes pidió que “extremen las medidas de seguridad”. “Cuanto antes superemos esto juntos, antes saldremos del cierre perimetral”, concluyó Aníbal Vázquez.

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, defendió ayer el modelo desarrollado e implantado por los técnicos de la Consejería de Salud para establecer los parámetros en base a los que se fijan los cierres perimetrales y medidas más restrictivas.

Para los municipios más grandes, de 10.000 a 30.000 habitantes, la decisión es automática cuando la incidencia general en 14 días supera los 325 casos por cada 100.000 habitantes durante tres días o más, y cuando en mayores de 65 años se superan los 195 casos también durante tres o más días. Pero además, se analizan la trazabilidad para ver el foco de contagio, y la capacidad de transmisión, que es mayor cuanto mayor es la densidad de población.

“Se incorpora la incidencia a 14 días porque es más estable a la hora de ver el incremento de casos, mientras que la de siete días es válida para ver el descenso de casos”, señaló el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Es así como se subsanan los errores que pueda conllevar el retraso en la incorporación de datos a la estadística, replicó Cofiño. Pero además de los criterios objetivos, por si no saltan las alarmas, los rastreadores pueden detectar un foco de riesgo, “y la decisión se puede adoptar sustentada en informes técnicos, claro”, explicó.

Cofiño se refirió a Noreña, y señaló que en los municipios de menos de 10.000 habitantes “las decisiones se toman en relación a la incidencia de casos y con una valoración global de la situación”. Y en el caso concreto de este concejo, el cierre perimetral y las medidas especiales que se impondrán a partir de mañana, sábado, se sustentan en dos motivos.

“Sé que es duro, pero toca devolver a las personas mayores el cuidado que nos han dado siempre” Ana González - Alcaldesa de Gijón

El primero, porque es una zona con mucha densidad urbana y por tanto un elevado riesgo de transmisión comunitaria con un elevado efecto multiplicador, no como en otros municipios y zonas rurales. “La incidencia de los últimos siete días es de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 de más de 800 a nivel global, pero también en mayores de 65 años”. Pero además, añadió Cofiño, está en estudio un brote que sí explica algunos contagios, pero no otros.

El director general de Salud Pública también advirtió de que todos los concejos que entren en la fase “4 Plus” permanecerán con cierre perimetral y medidas muy restrictivas durante 14 días. Pero eso no significa que superado ese plazo se vayan a levantar. “Hay que revisar la situación, porque a veces ese periodo no es suficiente para ver los cambios, aunque son más evidentes en los concejos pequeños que en los grandes”. Esto quiere decir que no se tienen que levantar todas las restricciones, sino que en función de los datos se puede pasar a fases de desescalada. Algo similar a lo que ocurrió cuando finalizó el confinamiento en la primavera de 2020.

Para terminar, Cofiño advirtió: “Ojo con lo que ocurre en otros sitios. Galicia también era ejemplar en medidas y control de la incidencia (del covid-19) y ahora también está subiendo y con presión hospitalaria”.