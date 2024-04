El socialismo asturiano, en vilo ante la decisión que tomará Pedro Sánchez, aprovecha para mostrar unidad: "No pueden quebrarnos"

Incertidumbre y cautela en el socialismo asturiano sobre el desenlace del periodo de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez para decidir si sigue al frente del Gobierno o, por el contrario, dimite, afectado por las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez. Tras el cierre de filas interno y las muestras de apoyo del sábado, tanto en el Comité Federal de Ferraz (Madrid) como ante la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en Oviedo, el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, resumió el sentir de la organización asturiana, durante una comida de fraternidad promovida por la agrupación de Oviedo, en Colloto: "Confío en que Pedro nos diga que va a seguir", pero, admitió, "nadie sabe qué decisión tomará".

El líder del PSOE asturianos manifestó, ante gran parte de la militancia de la agrupación municipal socialista de Oviedo (AMSO), que en un momento como el actual, "más que nunca el partido tiene que estar unido". Barbón hizo la siguiente reflexión sobre el clima político actual: "La democracia se pierde mucho más fácil de lo que uno se piensa. En los años 30 del siglo pasado, los que quisieron acabar con la democracia fueron de frente, pero ahora no. Hoy, son como la termita que carcome por dentro para tratar de debilitar el edificio y que se venga abajo".

Adriana Lastra, que días atrás comentó que Sánchez "está muy preocupado" y negó tajantemente que detrás del órdago de Sánchez haya una estrategia en la que busca salir reforzado, proclamó ante los socialistas de Oviedo que "la derecha no puede quebrarnos, porque lo llevan intentado ciento cuarenta y cinco años y tampoco ahora lo van a hacer". Lastra sostuvo que "esto no va de los ataques a Pedro, a Adrián, a quien le sucede bastante a menudo, o a Adriana, que a mí me han crujido. Esto va de toda la izquierda, porque los que creen que mandan han decidido que no nos van a dejar gobernar y lo que nos están diciendo es que si te metes en política voy a ir a por ti y a por vuestras familias. Quieren que agachemos la cabeza, por eso este partido tiene que levantar la cabeza y decir: ¡Basta ya!".

La delegada del Gobierno en Asturias Delia Losa, afirmó que "ceder ahora" sería darle la razón a aquellos que usan "tácticas deleznables". La también secretaria general de la AMSO acabó su intervención con un expresivo "¡Pedro, no te vayas, no nos dejes!". Otro de los que tomó la palabra fue el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, que apeló al "compañerismo" como motor para el partido: "Tenemos que remar todos en la misma dirección".

El eurodiputado Jonás Fernández mostró su rechazo y crítica "ante los ataques indiscriminados al honor que está sufriendo el Presidente". Y recordó, asimismo, "los ataques vomitivos que padeció Adriana Lastra cuando era vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, algo lamentable". Fernández espera que la postura de Pedro Sánchez sirva de "punto de inflexión", para concluir que "ese tipo de ataques no son tolerables" porque, recalcó, "las críticas son asumibles, pero tienen que tener un límite, y espero que algunos se den cuenta de que no podemos seguir así porque la democracia está en juego. Esto es una estrategia internacional de la extrema derecha".

Tampoco el presidente del parlamento asturiano, Juan Cofiño, tenía claro el desenlace del periodo de reflexión que ha tomado Pedro Sánchez tras las manifestaciones del sábado. "No soy adivino, esto forma parte de las decisiones personales que adoptará en su ámbito más próximo y familiar, ni me atrevo, ni debo pronosticar al respecto, pero se ha querido que sienta el cariño de la militancia y de muchos ciudadanos".

El alcalde de Valdés, Oscar Pérez, mostró su respeto a la decisión que pueda adoptar el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno: "La reflexión que pueda hacer es personal, pero es positivo que vea y compruebe el respaldo tan importante que tiene de las personas que han confiado en él en las anteriores elecciones generales y tantas otras veces. Este fin de semana ha quedado claro que queremos que continúe porque sus valores son los de la izquierda española", concluyó el regidor valdesano.