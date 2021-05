La clínica veterinaria El Berrón nace en el año 2007 a fin de ofrecer los servicios veterinarios en una de las poblaciones del centro de Asturias sin este tipo de dependencias. Se trataba de dar servicios veterinarios sin necesidad de pretender ser competencia de otros centros, al tratarse de una zona virgen con mucha comunicación y caída de gente de los alrededores, por la condición de El Berrón de zona de paso. La clínica comenzó como un proyecto lleno de ilusión e inspiración, en una profesión meramente vocacional como es la veterinaria. El paso del tiempo y las experiencias de la vida en general y profesionales en particular, han hecho crecer a todo el equipo, como personas involucradas emocionalmente en algo que les apasiona: cuidar de los más pequeños de la casa que siempre aportan y enseñan cosas nuevas .

"Un regalo" para todos los amigos y clientes

Ahora, como consecuencia de la demanda del mercado se han ampliado las instalaciones a fin de agradecer desde el amor más sincero y profundo la confianza depositada por las personas, amigos y clientes que visitan la clínica. “La verdad que alguien deposite en ti su confianza por algo a lo que cuida y quiere como uno más de la familia a nosotros nos hace sentirnos muy agradecidos ; yo personalmente me encuentro abrumado. Ayudas a sanar y recibes ese amor incondicional como regalo a un trabajo bien hecho que desempeñas de la mejor manera sabes y puedes”, asegura el veterinario Serrano García Estrada, propietario de la clínica.

La clínica es un regalo para los clientes ya que son ellos los protagonistas. En sus instalaciones tratan de que todos tengan las mejores experiencias en unas estancias lo más cómodas posible “pues somos conscientes que cuando alguien llega con su mascota enferma o en estado crítico debe sentirse cuidado y arropado; en mi caso siempre digo que mis gatos y mis perros son mis hijos y soy consciente de que sólo aquellas personas que tenemos animales empatizamos de esa manera con nuestros pequeños”, añade Serrano García Estrada.

Consultas simultáneas y salas de espera diferenciadas

La clínica consta de una amplia superficie de instalaciones con varias consultas simultaneas para hacer lo más breve posible la espera para ser atendidos, lo cual indica ya un alto nivel de empatía con las preocupaciones de un propietario que acude con un animal enfermo.

La sala de espera dispone de dos zonas muy bien diferenciadas para los canidos y félidos, de forma que aquellos clientes que sean amantes de los gatos puedan disponer de una sala cómoda de luz cálida y aislada de los perros. Así los gatos no se estresan con los ruidos del resto de la clínica.

Quirófanos y salas de hospitalización de última generación

Están dotados de dos quirófanos de funcionamiento simultaneo, una sala de hospitalización independiente de gatos y de animales infecciosos ya que deben estar tranquilos y cómodos pues son los más graves, además, generalmente se trata de cachorritos. También hay una sala de hospitalización canina, todas ellas independientes. En el caso de los félidos disponen de dos salas de hospitalización independientes para los ingresos de días y otra para ingresos más prolongados de manera que se minimice lo máximo posible el estrés y que ningún ruido les moleste ya que todo de ello ayuda a una pronta recuperación y un mejor manejo.

Peluquería, spa y parking privado

A ellos como a nosotros, les gusta verse guapos y limpios, por eso se ha incorporado una peluquería canina con zona no solo de baño sino también de spa, para que se relajen los peludos. También disponen de una zona de alimentación y de accesorios, ya que las visitas, por suerte, no siempre tienen como motivo una enfermedad. Para los clientes o papás disponen de un parking privado de forma que sea más como viajar con el coche a la clínica, evitando pérdidas de tiempo en buscar aparcamiento y venir caminando desde la calle a la clínica. Aquellos que no puedan acudir no tienen problema ya que también existe un servicio a domicilio con ambulancia móvil de modo que la clínica se desplaza a casa.

Ausencia de barreras arquitectónicas

Y como no la clínica está totalmente adaptada sin barreras arquitectónicas para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Desde la clínica veterinaria El Berrón esperan y desean que este regalo hecho con amor sea así recibido por todos los que acudan a las instalaciones. El objetivo está claro: resolver cualquier problema de salud desde la profesionalidad y la pasión que le ponen al trabajo