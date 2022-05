D. J. J., el conductor de 43 años acusado de llevarse por delante cinco coches en la calle Independencia de Oviedo mientras huía ebrio de la Policía Local, que le había visto hablado por teléfono al volante, ha aceptado esta mañana una condena de un año y medio de prisión, así como la prohibición de conducir durante cuatro años. El acusado tendrá que realizar además un curso de seguridad vial para tomar conciencia de la peligrosidad de su conducta, que causó lesiones a seis personas. Eso sí, no ingresará en prisión, ya que, aunque cuenta con dos antecedentes, están cancelados. La fiscal informó favorablemente a que no ingresase en la cárcel. No podrá delinquir en los próximos dos años y medio, ya que en ese caso tendría que ingresar en la cárcel.

El acusado, que se enfrentaba inicialmente a dos años de cárcel, llegó tarde al Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, donde le esperaban hasta nueve perjudicados. Una vez ante la magistrada María Elena González, D. J. J. reconoció los hechos y la fiscal redujo a la mitad la pena solicitada, con la que el acusado se conformó. La jueza dictó sentencia por un delito de conducción temeraria, en concurso con seis delitos de lesiones. La mayoría de los perjudicados se conformaron con los casi 16.000 euros pagados por las aseguradoras. A dos de ellas se les pagará no obstante otros 800 euros, y a un hombre la reparación de su vehículo. Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde del 30 de septiembre de 2020, cuando el acusado chocó contra cinco vehículos en la calle Independencia de Oviedo, cuando huía al volante y bajo los efectos del alcohol, de una patrulla de la Policía Local. Según refleja el escrito de acusación, el varón fue interceptado en un semáforo de la calle Francisco Cambó por los agentes al ver estos que llevaba el móvil en la mano. En vez de atender sus requerimientos inició una huida que le llevó hasta la calle Independencia, donde trató a la desesperada de pasar entre varios coches que estaban detenidos, impactando contra cinco de ellos.