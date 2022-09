La oposición suspende a Barbón por una gestión "ineficaz" y reclaman política industrial y menos burocracia

Menos impuestos y burocracia y más política industrial son algunas de las reclamaciones de la oposición al gobierno de Adrián Barbón en el debate de orientación política que tiene lugar esta semana en el parlamento asturiano. Sin embargo, la lectura de fondo de la jornada fue la de interpretar los mensajes subliminales. El Presidente estableció ya ayer que el debate de orientación política sería un aperitivo previo al debate presupuestario, de ahí que lanzase ya en su discurso varias propuestas fiscales (dirigidas a combatir la despoblación) condicionadas a la aprobación de las próximas cuentas. Más allá de las diferencias irreconciliables y de que el PP ha acudido al debate queriendo marcar su posición de "alternativa de Gobierno", Barbón recibió indicios positivos de Ciudadanos, IU y Foro para negociar y aprobar las cuentas de 2023. Las reuniones de cara a la elaboración del Presupuesto comenzarán el día 26 de septiembre, con mayor anticipación de las fechas de arranque de otros ejercicios.

Mallada (PP) suspende a Barbón: "Su gestión es ineficaz e ineficiente"

La presidenta del PP asturiano Teresa Mallada, ha aprovechado el último debate sobre el estado de Asturias de la legislatura para poner su nota al Gobierno de Adrián Barbón. “Su gestión es ineficaz e ineficiente”, ha calificado la portavoz del primer grupo de la oposición, que ha tendido la mano de su partido para el diálogo y aprovechar los nueve meses que quedan de legislatura. Un ofrecimiento que el presidente del Principado ha agradecido “aunque llegue tarde, porque no lo hizo en los peores momentos de la pandemia”. [Puedes leer más aquí]

Susana Fernández (Cs): “Asturias debe dejar de ser dependiente para ser autosuficiente”

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, inició su intervención en el debate de orientación política con la propuesta de un viaje en el tiempo, a la Asturias de 1997. Leyó titulares de entonces ya pasaban por las quejas sobre el retraso del AVE, las listas de espera, la pugna de la oficialidad o los aumentos de familias sin hijos. Quería la portavoz naranja ejemplificar que los problemas de Asturias seguían siendo los mismos. “Es como si viviéramos en un día de la marmota eterno”, aseveró. [Puedes leer más aquí]

Palacios (Podemos) a Barbón: "“La reforma del Estatuto de Autonomía es su gran fracaso histórico”

Tenso cara a cara entre el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, y Adrián Barbón. El diputado de la formación morada desencadenó las hostilidades al reprochar al Presidente que los ministerios del PSOE no le hicieron caso “mientras que los Unidas Podemos nos escucharon y cumplieron”, pero el duelo alcanzó sus mayores cotas cuando le culpó del “gran fracaso histórico en la reforma del Estatuto de Autonomía”. Barbón lamentó el tono bronco del portavoz podemista, que se estrenaba en un debate de orientación política, y hasta echó de menos al anterior, Daniel Ripa, para lanzarle un aviso: “Cuando no gobierna el PSOE, no gobierna Podemos, gobierna la derecha”. [Puedes leer más aquí]

Ángela Vallina (IU) reclama más política industrial y tiende la mano a alianzas postelectorales en 2023

Izquierda Unida marcó en su intervención en la Junta un tono claramente distanciado del que minuto antes había elevado Podemos. La portavoz de la coalición, Ángela Vallina, dibujó una formación con carácter de socio preferente, alejando el discurso del “catastrofismo”, reconociendo logros pero también sin miedo a calificar de “fallida y fracasada” la legislatura por no haber logrado los objetivos marcados en 2019. Hubo imponderables, es cierto, dijo Vallina, pero no pueden ser una excusa para no reconocer las deficiencias. [Puedes leer más aquí]

Adrián Pumares (Foro) carga contra el PSOE: "El mayor problema de Asturias son los gobiernos socialitsas"

El intercambio entre el portavoz de Foro, Adrián Pumares, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, viajó del encono más vivo al acercamiento y hasta reconocimientos mutuos en cuestiones como la conveniencia de que haya ayudas a la natalidad en Asturias o el avance que suponen las nuevas conexiones internacionales del aeropuerto de Asturias. "El mayor problema de Asturias son los gobiernos socialistas", espetó el forista al líder regional. [Puedes leer más aquí]

Ignacio Blanco (Vox) ataca al Presidente: "El problema de Asturias no es el PSOE, es Barbón"

El portavoz y presidente de Vox, Ignacio Blanco, se descolgó del clima de debate y convirtió su intervención en una enmienda a la totalidad al propio Adrián Barbón. A su llegada a la tribuna de oradores, dijo que si él fuese consejero del Gobierno "estaría trabajando en otras cosas en vez de escuchar al Presidente", le reprochó a Barbón que consultase el móvil y, finalmente, afirmó que el problema de Asturias "no es el PSOE, sino el Presidente". Más aún, aseveró que, "sin entrar en insultos", Adrián Barbón es "un fraude, una mentira contumaz, una promesa no cumplida, un folio en blanco, una entrevista con Susanna Griso y un peligro a la democracia porque no la acepta". [Puedes leer más aquí]