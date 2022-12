Barbón, ante la reforma del delito de malversación: "Nunca voy a estar de acuerdo en todo lo que sea beneficiar a corruptos"

Adrián Barbón asegura desconocer el alcance que tendrá la reforma del delito de malversación que está negociando el Gobierno central de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana y que ha generado un polémico debate sobre si beneficiará a políticos corruptos condenados. Sin embargo, Barbón sí trazó una línea roja en el caso de que la reforma del delito supusiese una rebaja de condena para los corruptos.

"Es un tema jurídico y lo primero que hay que hacer es conocer el texto, yo no lo conozco, no lo he leído, no sé lo que proponen en concreto ni Esquerra ni el grupo socialista ni nadie. Y digo esto porque sobre este tipo de debates me duele mucho cuando se hacen con las tripas y sin razonarlos y cuando se habla de derecho, hay que analizarlo desde un punto de vista jurídico, cuando tenga el texto lo analizaré y, como hago siempre, recurriré a expertos penalistas, a profesores de Derecho Penal para preguntarles su opinión, su encaje legal", expresó.

Pero, interpretaciones aparte, Barbón dejó claro que discrepará de la reforma en el caso de que suponga un beneficio en las condenas para corruptos. "Yo tengo clara una premisa: en todo lo que sea beneficiar a corruptos yo nunca voy a estar de acuerdo, yo estaré de acuerdo en perseguir aun más la corrupción y castigarla con más dureza. Pero lo que sea levantar la mano con respecto a corruptos, nunca voy a estar de acuerdo, así que no conozco el texto y no puedo opinar en concreto sobre este asunto, pero como reflexión general es lo que puedo decir", zanjó el Presidente asturiano en su visita al concejo de Gozón.