Canga anuncia un ciclo "más social y ecológico" en el PP, que releva a Mallada como portavoz

El grupo parlamentario del Partido Popular en la Junta General ejecutó ayer, pasado el mediodía, la destitución de Teresa Mallada como portavoz del partido. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los planes del candidato del PP, Diego Canga –que cuenta con el aval de la dirección nacional para realizar cuantos ajustes internos considere en el partido–, pasaban por realizar ayer mismo cambios en el grupo parlamentario. La plasmación del deseo, no obstante, no fue sencilla. Después de las tensiones internas que suponía la decisión y que relató este periódico, Mallada rechazó dimitir. Al final fue necesario aplicar una de las vías para forzar el relevo: sumar una mayoría del grupo parlamentario que avalase el cambio de portavoz. Eso dio lugar a conversaciones en pasillos y recovecos de la Cámara durante la mañana, solo interrumpidas por las votaciones en la sesión plenaria de la Junta para lograr apoyos entre los diputados populares. Bastó la firma de seis de los diez diputados populares: Álvaro Queipo, Pablo González, José Manuel Felgueres, Gloria García, Cristina Vega y Beatriz Polledo, designada como nueva portavoz. No rubricaron la propia Mallada, Pablo Álvarez Pire, Javier Brea ni Reyes Fernández Hurlé.

Aunque el paso para la destitución muestra una fisura en el grupo parlamentario, Diego Canga compareció públicamente sin preguntas horas después en la sede del PP regional para explicar la decisión. Aseguró que el partido inicia "un nuevo ciclo político" y que los cambios en el grupo parlamentario buscan "reforzar" la estructura del grupo ante la inminencia de un año electoral. "Nos encontramos en un final de año con final de etapa parlamentaria; 2023 es año electoral y, una vez finalizado el debate presupuestario, por la importancia que éste tiene para Asturias, he sugerido, y el Grupo Parlamentario ha aceptado, realizar un cambio a fin de reforzar la estructura parlamentaria", aseguró asumiendo la decisión. Según Canga, "los diputados y diputadas del grupo parlamentario popular han acordado realizar el cambio de la portavocía del PP en la Junta General del Principado, proponiendo para tal responsabilidad a Beatriz Polledo", tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA. Canga destacó que, como candidato del PP, ha querido ser él quien "comunicara públicamente esta decisión". Canga trasladó "el agradecimiento del partido" y el suyo propio a Teresa Mallada "por su entrega y compromiso como portavoz parlamentaria y como miembro destacado del PP, como así seguirá siendo desde el propio grupo parlamentario y desde este partido que siempre ha sido y es el suyo". El candidato de los populares ha señalado que los cambios, "cuando parten de una decisión madurada, siempre son positivos, sobre todo si se piensan con vocación de mejora". Se trata, ha dicho, de una senda que "el PP ha iniciado hace unos meses con sosiego". Canga agradeció al secretario general del partido, Álvaro Queipo, su "desempeño" en la labor. "Su buen hacer permite fortalecer la estructura interna del partido y facilitar la incorporación de personas que se están sumando a nuestro proyecto, el que mejor define Asturias y mejor responde a las necesidades de los asturianos", recalcó. En este "nuevo ciclo político", Canga anunció que la nueva portavoz, Beatriz Polledo, y el diputado Pablo González "presentarán el ‘top ten’ de los puntos negros asturianos", pero reconoció "dificultades" para identificarlos ante la abundancia de situaciones problemáticas en la región. Además destacó que "poco a poco, bajo mi liderazgo, el discurso del PP será más social, cultural y ecológico" más allá de las intervenciones relativas a fiscalidad o empresas. Concluyó deseando un feliz año a los asturianos, hasta su regreso, a mediados de enero dado que en unos días regresará a Bruselas para ultimar su traslado al Principado, acompañado de su esposa y su perra "Checha".