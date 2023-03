El "problema gordo" de la hostelería asturiana que le obliga incluso a "rechazar reservas" (y la temporada alta ya está aquí)

En El Cafetín de Lastres han tenido que pedir disculpas a la gente que intenta sin éxito comer en su apetecible terraza con vistas al Cantábrico: "Dado que no tuvimos respuesta alguna a ninguna de las ofertas de trabajo que ofrecemos, nos vemos obligados a reducir bastante el número de comensales por servicio". En Llanes y Cangas de Onís, los escaparates de los restaurantes se llenan de carteles en los que se reclaman camareros y cocineros; y para ser más persuasivos, dada la urgencia, refuerzan el mensaje con que el puesto será para todo el año, que se garantiza incorporación inmediata...

La Semana Santa y el verano están a la vuelta de la esquina, así que la hostelería asturiana ha empezado a preparar la temporada alta, pero se ha encontrado con un problema habitual de unos años para acá: la falta de personal para completar las plantillas. Así las cosas, a los empresarios no les ha quedado más remedio que resignarse y adaptarse con la reducción del servicio, el ajuste de horarios, el rechazo de reservas, renunciar a terrazas... "Hemos buscado desde octubre sin éxito", explica Clara Roza, jefa de sala de El Cafetín. "Es muy gordo el problema, a todos afecta. Nosotros intentamos adaptarnos, les ofrecemos el horario que mejor les venga, qué prefieren hacer... y nada", lamenta.

Javier Fernández tiene varios establecimientos en la comarca del Nalón y preside la Junta de Hostelería de Langreo. Cree que la falta de personal es ya "un problema permanente" que se verá a agravado en Semana Santa. "Ya he tenido que rechazar reservas para el Domingo de Ramos porque no tengo suficientes camareros y es una situación que también están viviendo otros negocios de la zona, que se ven obligados a limitar la ocupación o reducir horarios porque no tienen suficientes camareros y cocineros", explica.

A juicio de Fernández, la situación "es muy preocupante" y existe el temor de que no vaya a mejorar a medio plazo. "Ya no funcionan ni los anuncios ni las peticiones que se hacen al Inem. Es muy difícil encontrar personal con un mínimo de cualificación y experiencia y, lo que es peor, a veces incluso con actitud para trabajar. La Administración debe intervenir para ajustar la formación a lo que demanda el mercado laboral porque la desconexión es grande", explica.

En Gijón, esto también está complicando cuadrar las plantillas para esta Semana Santa. "Es una cosa terrible, es que simplemente no hay gente", asegura Berna Alonso, propietario de La Cañada Real, uno de los mayores locales de los bajos de El Molinón. Señala el hostelero que el perfil de empleados dispuestos a trabajar ahora mismo es mayoritariamente de extranjeros, pero que su fichaje no está siendo siempre posible por cuestiones burocráticas. "En los centros de formación, el personal es casi todo extranjero, que tiene opciones de formarse gratis si está en el paro, pero luego a esta gente no se le da permiso para trabajar o todavía no tiene la suficiente experiencia", añade.

Explica Alonso que la mayoría de locales hosteleros que él conoce, sobre todo los más grandes, están ofreciendo contratos de entre 1.300 y 2.000 euros. "En negocios de grandes grupos los salarios son esos, así que no parece que sea un problema de dinero, pero no se están cubriendo todos los puestos. Esto al final implicará un peor servicio para el cliente: el trabajo de diez tendrán que hacerlo ocho o nueve personas", lamenta.

El hostelero avilesino Miguel Villabrille tiene suerte. En su caso, no tienen problemas de personal porque "hace muchos años que trabajo con la misma plantilla". No obstante, es consciente de que otros compañeros sí tienen dificultades. "No es nada nuevo. Hay un mantra sobre el sector de que se trabaja mucho y las condiciones laborales y salariales no son buenas, pero eso se está superando porque cada vez somos más los empresarios que actuamos correctamente y ofrecemos buenas condiciones. El problema es que esta profesión es vocacional, y poca gente quiere trabajar cuando todos están de fiesta. Y eso sí que es difícil de superar", concluye.