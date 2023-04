Cuando queremos elegir un lugar para comer, muchas veces acudimos a las redes de valoración de los establecimientos hosteleros donde podemos leer las reseñas de otros clientes.

Y es que las reseñas y comentarios en Internet se han convertido en una consulta habitual de los clientes para saber dónde ir. Muchas aplicaciones como Tripadvisor permiten crear un ranking de clasificación según varios factores: mejor valorados, cercanía… Pero no solo es importante el orden de aparición; importa también el número de comentarios en cada establecimiento.

En Google, la cosa es más sencilla. Los interesados pueden buscar el restaurante al que quieran acudir para encontrar su ubicación, horario, número de contacto, carta y precios o, en su defecto, las preguntas y opiniones de otros comensales previos. Las reseñas, además, miden la calidad del servicio y la comida, entre otros, con estrellas, las que se puede añadir un comentario opcional.

Los comentarios no son siempre positivos. Aunque muchas veces ayuden a un negocio nuevo a darse a conocer a través de un “boca a boca” virtual, hay otras ocasiones en las que pueden llevar al restaurante a la ruina. Muchos hosteleros que reciben comentarios negativos mantienen la misma queja: generalmente, la gente solo hace reseñas cuando han tenido una experiencia negativa. En otras ocasiones, los comentarios vertidos son falsos; las personas que los publican simplemente intentan llamar la atención sin haber visitado el negocio, pero esto es más difícil de detectar. Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes se han vuelto más habituales en Internet, que puede marcar el futuro del negocio a base de ganarse una fama positiva o negativa.

Pero a veces los comentarios de los clientes se ganan un zasca del hostelero, que trata de explicar por qué se produjo la situación que denuncia el cliente. Y esto fue lo que ocurrió hace unos días cuando un conocido establecimiento hostelero del Principado tuvo que salir al paso de las críticas recibidas por una clienta que se quejaba del trato que habían recibido. Y es que, como señaló la clienta en su reseña en Google, el camarero del establecimiento "me llamó maleducada" por haberle chistado a la hora de pedirle la cuenta. Sin embargo, lejos de darle la razón, desde el establecimiento contestaron asegurando que "lo llamaste chistándole como a un perro".

Reseña

En su reseña, la clienta asegura que ha ido dos veces al establecimiento pero no volverá "porque los camareros telita, le chisté y le dije, perdona, pa la cuenta, no le voy a dar voces y tampoco sé cómo se llama ni me interesa, muy grosero me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él, creo que no son maneras, tres clientes menos".

El hostelero, por su parte, cuestionó su queja: "¿estás protestando de verdad porque el camarero te llamó maleducada cuando la llamaste chistándole como un perro?". Y no se queda ahí, "si usted está acostumbrada a llamar a los camareros así, aquí no vuelva gracias, me parece surrealista que encima usted proteste".