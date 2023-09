El AVE llegará a Asturias sin ninguna estación adaptada para la alta velocidad

El primer tren AVE de Renfe llegará a Asturias el próximo mes de noviembre sin ninguna estación acondicionada para la alta velocidad. Pese a que la variante de Pajares se ideó hace más de cuarenta años, a que las obras comenzaron hace veinte, y a que el retraso sobre la previsión inicial para su apertura se sitúa en trece años, nada se ha hecho hasta ahora para preparar las estaciones asturianas para recibir al AVE. Únicamente hay planes en marcha en Gijón y Pola de Lena, pero las futuras estaciones de estas dos localidades no estarán listas en esta década. En Oviedo, Avilés y Mieres ni siquiera hay planes de reforma.

Arquitectos, ingenieros, ferroviarios y empresarios llevan tiempo alertando de que las estaciones asturianas no están preparadas para la alta velocidad y la oportunidad que abrirá en materia turística y de tráfico de mercancías. Denuncian que las administraciones públicas no han hecho los deberes y que ya no hay tiempo material para remediar la situación. En todo caso, reclaman iniciar de inmediato los trámites para adaptar las estaciones en las que pararán los trenes de alta velocidad para no perder más tiempo.

El arquitecto José Ramón Fernández Molina ha elaborado un trabajo que ha titulado: "Propuesta de contratación de un estudio previo relativo a la definición de estrategias para una remodelación integral de la estación de Adif en Oviedo". Un documento en el que repasa de manera resumida la situación no solo de la terminal de la calle Uría, sino las de las otras localidades de la región que pueden convertirse en dos meses en parada de la alta velocidad ferroviaria.

"Es obvio que la llegada de la Alta Velocidad a Asturias, como a otras regiones, es una oportunidad para que se recupere la condición de ‘Puertas Regionales’ con elevada calidad arquitectónica de sus estaciones de ferrocarril. Donde ubicar las estaciones y en qué número es otra de las estrategias de gran impacto regional y que por tanto deben ser tuteladas desde Asturias, en razón de su influencia en la ordenación del territorio regional, competencia que detenta el Gobierno del Principado", señala Fernández Molina. Y vinculada a esas decisiones ha de estar, añade, "la planificación de una red de segundo orden que extienda la accesibilidad ferroviaria mediante lanzaderas y/o líneas de cercanías de altas prestaciones". Problema: todo está sin hacer.

Oviedo: "Ínfima calidad".

La estación del Norte de Oviedo, sufrió su ruina durante la Guerra Civil, que llevó a su posterior derribo y a su sustitución por la actual. La antigua termina disponía de una composición arquitectónica que incorporaba "el espacio característico de ‘cubierta de andenes’ propio de la arquitectura del hierro –había sido construida en 1874– y que se perdió irremediablemente", lamenta el arquitecto. Posteriormente la operación urbanística de supresión de la barrera ferroviaria entre la trama urbana ovetense y el Monte Naranco, mediante el cosido urbano de la Losa ha traído aparejada la actual configuración de la estación.

"El conjunto edilicio se configura con un edificio construido después de la guerra –en 1946– con un aire de ‘revival’ neoclasicista muy propio del antiguo régimen franquista y un añadido ingenieril de ínfima calidad arquitectónica que cubre las vías y simula una hall en la plaza superior, sin conectividad espacial con el área de andenes ni captación y proyección de luz natural sobre los mismos", recoge el documento de Fernández Molina, quien subraya que el edificio "no está preparado para la alta velocidad", por lo que plantea la necesidad de estudiar a fondo una reforma total de la instalación.

Gijón: "Ejemplo de desidia".

"Más suerte, en cierto modo, ha tenido la ciudad de Gijón al convertirse la antigua estación del Norte en el Museo del Ferrocarril de Asturias, con la consiguiente y culta rehabilitación del edificio", recoge el texto. Señala que la expresión "en cierto modo" se debe a que el Alvia, "remedo del AVE para Asturias desde hace doce años (se inauguró el 28 de marzo de 2011), llega a Gijón a una estación ‘provisional’ y ‘de transición’ (la de Sanz-Crespo), que ha estado a punto de convertirse en definitiva todavía muy recientemente y como un nuevo ejemplo de desidia y consentimiento cómplice de las autoridades locales y regionales con las del Estado", critica.

"Tras décadas deliberantes y nada concluyentes parece ser que la ubicación de Moreda –y en una tipología intermodal– emerge como la definitiva. Solo cabe esperar que el proyecto arquitectónico esté a la altura de una ciudad como Gijón", expresa el arquitecto. El primer boceto de la futura estación intermodal gijonesa se conoció en junio y muestra una estación moderna y luminosa, y una playa de vías con una parte visible en superficie y otra cubierta por un corredor verde que la vinculará, por un lado, al parque de Moreda y, por otro, a los actuales jardines del Tren de la Libertad, popularmente conocidos como "El Solarón", que en la recreación se mantienen como espacio verde sin presencia de bloques residenciales. Problema: la unión temporal de empresas que elaboran el proyecto básico y los proyectos de construcción de la futura estación intermodal de Gijón tienen hasta finales de 2025 para entregar estos trabajos. Así que las obras no comenzarán antes de 2027.

Avilés: "Grandes expectativas".

La estructura comarcal de Avilés establece "no menos de tres ubicaciones idóneas para responder a las necesidades ciudadanas", destaca Fernández Molina. Dos de estas ubicaciones ya existe: la estación central actual y la terminal de San Juan de Nieva. Otra nueva, que el arquitecto considera con un potencial intermodal "de grandes expectativas", podría ubicarse "en el entorno del espacio industrial de Baterías y como punto de acceso al Distrito de Innovación que emerge a partir del PEPA, la Isla de la Innovación y Baterías".

El arquitecto juzga necesario habilitar también "un enlace tipo lanzadera por la vía estrecha de Feve con el aeropuerto", lo que "cerraría el circuito metropolitano con prestaciones de alta eficiencia para el futuro de Asturias". Según Fernández Molina, la configuración territorial de Asturias "exige a la vez que permite un planteamiento articulado e integral de la movilidad en modo ferrocarril, de tal forma que en nuestro caso no cabría hablar de integración del ferrocarril en la ciudad sino más bien en la ciudad-región".

Mieres: "Debe reubicarse".

La actual terminal mierense, pese a su buena ubicación con respecto al centro del núcleo urbano, no pasa de ser "un apeadero", impropio como parada de la alta velocidad. "Una ciudad histórica como Mieres, cabecera comarcal de un amplio territorio, bien merece una nueva estación", y esa oportunidad, según Fernández Molina, debería ser aprovechada para reubicarla "en las proximidades del campus universitario por las sinergias urbanas que ello podría generar". ¿Qué hacer con la estación actual? "Debidamente remodelada, podría reservarse para las paradas de las lanzaderas o cercanías", expone el profesional ovetense.

Pola de Lena: "Estación nueva".

"Por su inmediatez de localización a la salida de la variante de Pajares, parece idóneo que se construya una nueva estación con prestaciones contemporáneas para los usuarios", dice el arquitecto.

Las obras adjudicadas en Pola de Lena, según Fernández Molina, "no atienden a los aspectos funcionales del edificio". ¿Qué planes tiene Adif para la terminal de la capital lenense? "Remodelarla y ampliarla para adaptarla a los nuevos servicios de alta velocidad". En marzo, inició el proceso con la licitación del contrato para la redacción de los proyectos de obra, con un presupuesto de 648.981 euros. La inversión final podría superar los 5 millones. Pero solo redactar los proyectos llevará cuatro años, por lo que la nueva instalación, que incluirá un nuevo edificio para viajeros, mejora de la estructura del inmueble actual y una ampliación del aparcamiento, no estará lista en esta década.

El Administrador Ferroviario ya ha anunciado que la estación de Pola de Lena, que ya acoge paradas comerciales en rutas de cercanías, media distancia y larga distancia, contará además "con nuevos servicios de alta velocidad a partir de la apertura de la variante de Pajares". A diferencia de con las estaciones de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, Adif sí reconoce en el caso de Pola de Lena que la alta velocidad acarreará "el aumento de la oferta", lo que exigirá "nuevos espacios para el usuario y mejoras en el acceso a la estación y las zonas de aparcamiento". Unas actuaciones que complementarán y ampliarán los trabajos desarrollados desde 2020 en la parte ferroviaria de la estación: zona de vías y andenes, electrificación y accesibilidad (con la construcción de un nuevo paso inferior). "Todo ello con el fin de adaptar el recinto a los nuevos servicios de alta velocidad", señala Adif.

El proyecto incluirá un nuevo edificio de viajeros y la reordenación del interior del edificio histórico y sus instalaciones, así como la reforma del aparcamiento "con criterios de eficiencia y sensibilidad con el entorno residencial", según Adif. "Se abordará una transformación del espacio frente a la estación mediante una plaza que facilite los tránsitos peatonales y rodados, proyectando un espacio de aproximación con vistas sobre la ciudad. Todo ello integrando el acceso a la base de mantenimiento existente y a la pasarela urbana que prevé desarrollar el Ayuntamiento", añade. Todo indica, por tanto, que Pola de Lena tendrá la primera parada de la alta velocidad en Asturias, al menos, en algunos de los recorridos del AVE.