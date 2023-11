Crónica de la goleada de Queipo para liderar el PP asturiano: "No hay tiempo que perder"

"No hay tiempo que perder. Empezamos a recorrer el camino hacia la presidencia del Gobierno de Asturias". Es el primer mensaje de Álvaro Queipo tras su incontestable victoria en la "primera vuelta" de las votaciones del PP asturiano, que convierte en casi un trámite el cónclave del próximo sábado para la elección definitiva. Necesitaba 15 puntos de ventaja para que no hubiera dos candidatos en las urnas del Palacio de Congresos de Oviedo y el escrutinio definitivo arrojó un balance a su favor de 71 puntos sobre Javier Brea. En esta semana que queda para el XVIII congreso de los populares de Asturias, Queipo podrá centrarse en diseñar la dirección regional del partido.

El resultado definitivo tomó cuerpo al filo de las siete de la tarde. Queipo lograba 1.485 votos mientras que Brea se quedada en 248, otros siete fueron en blanco y uno, nulo. En total, participaron 1.741 militantes de los 2.152 inscritos. El todavía secretario general acaparó el 85,3 por ciento de los sufragios, frente al 14,2 del exdiputado autonómico y ahora concejal en Colunga.

Queipo, que votó por la mañana en la sede del PP en Castropol, no ocultaba anoche su satisfacción por la contundencia del resultado, que celebró en una sidrería de la ovetense calle Gascona con una veintena de los compañeros que le han apoyado en esta campaña interna, entre los que podía verse a losdiputado autonómico José Cuervas-Mons y Andrés Ruiz y al parlamentario nacional Silverio Argüelles. "Estoy feliz por el resultado y apoyo absolutamente mayoritario de los afiliados", valoró el futuro presidente del PP asturiano, convencido de que "se ha cumplido el primer objetivo, salir de este congreso más fuertes de lo que entramos". En esos instantes de celebración ya prometió "una estructura renovada, de gente preparada y que sea consciente de que aquí no venimos a perder el tiempo. Hay tres años por delante, no tenemos ni un solo día que perder. Vamos a ponernos a trabajar ya, y mucho". Queipo no había tenido tiempo para hablar con el otro aspirante, pero volvió a insistir en la unidad del partido como factor determinante en este nuevo ciclo. Su "estreno" oficioso al frente de la organización tendrá lugar este mismo domingo, ya que será el encargado de leer el manifiesto en la concentración de la plaza de España, en Oviedo, contra el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

Javier Brea, que había votado por la mañana en Gijón, encajó la derrota pero mantuvo su valoración crítica sobre este proceso congresual y, más allá, sobre la situación del partido. "Las urnas han hablado y se han decidido por un candidato claramente vencedor, pero ha quedado de manifiesto la desafección crónica de la militancia con la organización", afirmó el exdiputado autonómico. "Una participación de 1.700 personas es muy pequeña. No ha acudido a votar un 20 por ciento de los afiliados que se habían inscrito. Necesitamos recuperar la militancia activa. Nos lo tenemos que hacer mirar", apuntó Brea, que anuncia un periodo de reflexión tras el resultado de este sábado. "No es bueno desde luego, pero no es malo porque se ha alcanzado más de un catorce por ciento en estas condiciones, con un congreso encorsetado y diseñado a medida". Álvaro Queipo se impuso en 31 de las 34 juntas donde se instalaron urnas para esta votación interna, la primera entre las bases del PP desde 2017. El secretario general ganó en las de mayor número de afiliados inscritos, Oviedo y Gijón, con más del 80 por ciento de votos en ambas, y también en la mayoría del resto de Asturias pues Brea fue el aspirante más votado sólo en Colunga, Llanes y Las Regueras.

El rol de favorito de Álvaro Queipo comenzó a fraguar desde los primeros recuentos. Aunque las urnas habilitadas en 34 sedes del partido repartidas por toda Asturias tenían como hora de cierre las seis de la tarde, en algunas de ellas, las más pequeñas, los afiliados votaron antes para evitar que las mesas tuvieran que estar abiertas toda la jornada. Con el diez por ciento de los votos escrutados, el secretario general ya sumaba más del 80 por ciento de apoyos, una tendencia que se consolidaría al alza (82%) en la mitad del escrutinio y que culminaría finalmente en el citado 85,3 por ciento. El proceso de esta primera vuelta de votaciones se celebró "con total normalidad y sin incidencia alguna", según el comité organizador del congreso , que ya prepara la cita del sábado en Oviedo, en la que el interés se centrará en conocer la composición de la dirección popular para este nuevo proyecto.