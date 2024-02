Movimientos sobrevenidos en el Gobierno autonómico meses después de comenzar su mandato. Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, compareció esta tarde antes los medios después de la ejecutiva regional de su partido y anunció una reestructación del Gobierno del Principado. Melania Álvarez, actual consejera de Derechos Sociales y Bienestar, pasará a ser senadora por designación autonómica y sustituirá a Enrique Fernández, el nuevo presidente de Hunosa. Paralelamente, la actual viceconsejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, será la que ocupe una nueva consejería, la de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüistica y Deportes.

Hasta ahora, las competencias de Gutiérrez dependían directamente de Barbón, y ahora será ascendida a consejera, llevándose sus competencias y relevando a Álvarez. El presidente ha hecho autocrítica y ha justificado esta decisión porque, según dijo, a Gutiérrez no le dejaban ejercer bien su papel y no la reconocían en determinadas "fundaciones", señalando también al PP. Además, Barbón también confirmó que Rafael Oñate, ex asesor de Bolaños, será nombrado director adjunto, como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

Estas fueron las declaraciones de Barbón, que también habló sobre la problemática de Arcelor:

Análisis tras la ejecutiva

"Hoy la ejecutiva ha hecho un examen de por qué la FSA apoya a un gobierno progresista. Y sentimos la preocupación porque frente a un gobierno que quiere liderar el cambio hay una oposición que dice no a todo. Me refiero al mapa sanitario, que es apoyado por los diferentes actores y por el propio creador del mapa sanitario. Buscamos menos burocracia y mejorar la asistencia sanitaria. Lamentamos que frente a esta posición PP y Vox están encadenados en el no"

"Hemos dado los pasos para la red de escuelinas, que son 31 que se abrirán este año. En Asturias será gratuita y nos pondrá como referencia ante el resto de España. Lamentamos que el PP-Vox votó que no".

"Lamentamos que se opongan a todo, dicho esto, seguimos abanderando el cambio. Es la misión de este gobierno de unidad progresista".

El cambio en el Gobierno

"Ha sido nombrado presidente de Hunosa Enrique Fernández, cosa de la que nos alegramos, agradeciendo al mismo tiempo a Gregorio Rabanal. Enrique Fernández era senador autonómico a propuesta mía y ahora toca decidir quien lo puede sustituir. Cuando decidí proponer a Enrique mi propósito era que estuviese ligado a la política autonómica en el Senado. Por este mismo motivo le hice ahora una nueva propuesta a Melania Álvarez, agradeciendo su intenso trabajo. Ella se lo pensó y ha aceptado ser nuestra senadora y será propuesta al comité autonómico. Esto hace que quede vacante un puesto, la consejera de Derechos Sociales. La propuesta será que la consejería de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüistica y Deporte la ocuparía Vannesa Gutiérrez, con sus competencias. Cuando yo me llevé esas competencias lo hice con la mejor de las voluntades y luego vi muchas críticas. Hemos visto mala praxis en determinadas fundaciones, donde se impedía participar a Vanessa por no tener el papel de Consejera, incluso se le cuestionaba. Son dos perfiles de los que me siento orgulloso. Melania ha hecho un trabajo durísimo, en la pandemia trasladamos codo con codo. Puede ser una magnífica senadora y estoy convencido de que seguirá prestando servicios. Tiene que ratificar el comité autonómico. Y qué decir de Vanessa Gutiérrez. Ahora ampliará toda la política social, dependiendo de su Consejería".

FADE le pide que presione al Gobierno

"Da a entender que no lo hemos hecho. ¿Alguien cree que el Gobierno de España no hubiese tenido esas negociaciones si no fuese a ser por este Gobierno?. Durante la etapa de Rajoy, ese Gobierno nunca se vio con Arcelor. Hay que decirle a la empresa que los pactos están para cumplirlos. Estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 500 millones de euros y querer culpar al Gobierno de España... Hay que exigirle a la empresa, en todo caso, pero la línea estratégica está marcada y para mí es una prioridad. Estamos hablando con el Ministro de Industria".