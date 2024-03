Barbón, contento con los 10.000 billetes baratos de tren (aunque sin fecha para los Avril): "Lo hemos logrado porque nos enfrentamos a un Gobierno de nuestro partido"

El Principado se plantó este jueves en Madrid «harto», exigiendo compensaciones tras el fiasco ferroviario originado por el retraso indefinido en la puesta en servicio de los trenes Avril, y regresa a Asturias satisfecho con una oferta de 10.000 billetes baratos (a 25 euros) para el mes que viene (2.000 a la semana), pero con la duda de cuándo estarán funcionando estos convoyes de última generación y más veloces. Tampoco habrá tren madrugador hasta que no estén disponibles las nuevas locomotoras.

El Gobierno central, pues, compensó el cabreo asturiano reduciendo precios a corto plazo, aunque Adrián Barbón, presidente del Principado, abrió este jueves la puerta a más mejoras. «Nos llevaremos una grata sorpresa», dijo en Cangas del Narcea horas después de la reunión mantenida este jueves por Alejandro Calvo, consejero de Fomento; Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, y José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y número dos del ministro Óscar Puente. El resultado es que en abril, a falta de los Avril, el coste del pasaje bajará a 25 euros para el 12 por ciento de los pasajeros de los trayectos semanales de los Alvia, los que operan en la actualidad.

Barbón defendió lo conseguido por su consejero y lo puso en contraposición a otras regiones. «Galicia y Castilla y León han pedido públicamente que se les apliquen las compensaciones que el Consejero Calvo ha conseguido. Si dos gobiernos del PP las piden, tan malas no son. No solo son esos 2.000 billetes (a la semana), hay más, pero mañana (por hoy) lo explicará el Consejero y llevaremos una grata sorpresa», incidió Barbón. «Conseguimos compensaciones porque el presidente del Principado y el Consejero se han enfrentado al Gobierno de España de su mismo partido, para decirle que el Ministerio tiene un problema de credibilidad», remachó Barbón, que hizo responsable a Talgo.

Galicia dispondrá también de la misma oferta que Asturias, aunque afectará a menos usuarios. Castilla y León, por su parte, pidió una reunión a Transportes tras conocer la compensación a Asturias.

Tras la reunión, no hubo ningún plazo concreto para los Avril, que ya no tienen fecha, pero sí una clave para el futuro que da pistas: el Gobierno central se comprometió a aumentar en tiempo la súperoferta de precios de estos trenes en el momento que operen, y habló de «buena parte del 2025». Eso no quiere decir que no puedan entrar en servicio antes, pero fue la fecha de la que habló Transportes para los precios. También se abrió a «estudiar» el declarar la línea de Asturias como de servicio público, lo que bajaría los precios, aunque ese asunto esta así, en estudio.

«Estamos prudentemente satisfechos», dijo Calvo tras la cumbre, que empezó a las 8.30 horas y duró algo menos de una hora. «Anunciamos esta oferta y seguiremos hablando, porque tendremos una relación permanente, semanal, con diálogo y búsqueda de acuerdos, porque aquí estamos para favorecer a los ciudadanos. En el tema de los Avril los perjudicados son los ciudadanos e Asturias, pero también Renfe», sostuvo Santano.

Por el retraso en los Avril, la compañía pública activará para Asturias una oferta de precios inmediata que se prolongará del 1 de abril al 6 de mayo, después de Semana Santa y abarcando el puente del 1 de Mayo. La misma consistirá en 2.000 billetes a 25 euros desde Asturias a la semana para la parrilla actual, la de los Alvia. Los pasajes empezarán a venderse este lunes.

Actualmente, los Alvia de Asturias movilizan un total de 16.774 plazas semanales. Este nuevo paquete de billetes baratos, pues, supone el 12 por ciento del pastel ferroviario semanal. Ahora mismo, y en los mejores casos, ir y volver de Madrid cuesta más de 100 euros. Esta nueva oferta, destinada sobre todo al turismo, durará hasta el 6 de mayo pero podría prolongarse más, aunque de eso no se dieron plazos. Tampoco de los Avril, que acortarán en quince minutos mñas el trayecto entre Madrid y Asturias.

«Estamos esperando que Talgo termine las pruebas de fiabilidad y seguridad de esos trenes, porque sin ellas no es posible ponerlos en funcionamiento. No estamos en condiciones de dar una nueva fecha, pero sí tenemos un compromiso claro con el Principado para informar puntualmente sobre cuál es la situación de las pruebas. Cuando estén finalizadas y tengamos todas las garantías, daremos la fecha para los Avril», aseguró Santano, que puso la responsabilidad de los retrasos en el tejado de Talgo, la empresa constructora, que acumula ya un rosario de incumplimientos.

El número dos del Ministro se esforzó en no dar plazos. «Me remito a las palabras de Talgo, son problemas técnicos (sobre el retraso de los Avril). Para que un tren circule llevando pasajeros tiene que cumplir una serie de pruebas. Hay que cumplir a rajatabla, porque hablamos de seguridad y fiabilidad. Mes arriba, mes abajo no es importante si se cumplen los parámetros. Y eso no está en nuestra mano, lo está en la empresa», indicó Santano. «Plazos no hay, digamos que este contratiempo se produjo por anunciar plazos, que están en manos de Talgo. Cuando los trenes hayan terminado las pruebas, anunciaremos la fecha», resaltó.

Santano también habló sobre posibles nuevas inversiones en estaciones de la región, de cara a los cercanías, aunque no concretó mucho. «Vamos a trabajar con el Principado en un análisis de varias estaciones para invertir en ellas. El Principado ha demostrado una voluntad de corresponsabilidad desde el punto de vista financiero que nosotros valoramos», indicó. Sobre la posibilidad de adelantar ya la salida del primer tren Alvia, como piden empresarios, dijo que «creo que conviene esperar a los Avril, aunque Renfe lo está estudiando». Y también analizó las obras de Adif en Chamartín para aumentar vías de alta capacidad y que imposibilitarían, en el caso de tener los trenes, de disponer la gran oferta ferroviaria . « Renfe está trabajando para que el impacto sea el mínimo, que puede haber alguno, no lo niego. Esto lo contaremos con tiempo, que queda», indicó.

Alejandro Calvo, consejero de Fomento, agradeció la «rapidez» para concertar la reunión. «Este retraso es una decepción y necesitamos cambiar esa situación. El Consejero también dio un tirón de orejas al Gobierno central: «El Ministerio tiene un hándicap: tiene que recuperar la credibilidad con la sociedad asturiana a base de hechos», dijo, con Santano al lado. Calvo, que dijo que adelantar la hora de los Alvia sería «precipitado», también abrió la puerta a cambios en la malla horaria en los cercanías y más obras «no solo las estaciones que ya están en marcha por parte de Adif, sino en otras que son terminales a través de un convenio».