Adriana Lastra respalda el adelanto de las generales al 23 de julio de Pedro Sánchez: "Es una decisión audaz y oportuna"

La exvicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra, respalda el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio anunciado esta mañana por Pedro Sánchez . "Es lo que tenía que hacer. Ha sido una decisión audaz y oportuna", ha declarado la que fuera "número dos" del PSOE hasta julio del año pasado, cuando dimitió de su cargo en la organización federal del partido y centrarse en su maternidad. Desde entonces, ha vivido la política en un plano muy secundario, con escasa presencia pública que se limitaba casi a algunos comentarios en sus redes sociales.

En la campaña electoral de las autonómicas y municipales, acudió al mitin central del partido, en Gijón, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo público su "cariño y respeto" a la diputada asturiana, de la que recordó que le había acompañado "en los momentos difíciles". Dos días después, Lastra también acudió al cierre de campaña de la Federación Socialista Asturiana en Lugones, donde su labor también fue ensalzada por el líder de la FSA, Adrián Barbón, que la señaló como "un ejemplo para todos". Ayer domingo, Adriana Lastra formó parte del equipo con el que Barbón siguió el recuento y, a las once menos cuarto, salió a valorar la marcha de la noche electoral, atribuyendo el avance del PP a "la concentración del voto de la derecha", tras la desaparición de Ciudadanos y animando al trabajo a toda la organización socialista desde ya. "Ha sido una campaña muy dura, el PP ha hecho cosas que yo nunca he visto en mucho tiempo que se hicieran en una campaña electoral. Todo empieza hoy, otra vez. Afortunadamente, mañana (por hoy) empezamos otra vez a trabajar y por tanto para las próximas elecciones generales seguramente volveremos a tener el partido aglutinado para tener unos excelentes resultados". Adriana Lastra enmarcó, además, el avance de Vox en Asturias como una consecuencia de "la anti-política". Para la exnúmero dos del PSOE, "ha habido una campaña de anti-política, que algunos se han dedicado a abonar en toda España y también en Asturias. Cuando te dedicas durante meses, y en las últimas semanas sobre todo, a abonar el campo de la anti-política, pues tienes resultados de gente que no cree en la política. En este caso Vox es un partido político que es la antítesis de la política".