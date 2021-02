Javier Puente nació va 34 años en Cangues d'Onís nel senu d'una familia entamadora. Y conozse que los frutos que los sos proxenitores semaron, y él supo recoyer, tresformáronse y prometen siguir dando bones colleches nel futuru. La revista Forbes México incluyó a esti cangués ente les 30 Promeses de los Negocios 2021 del país azteca, nel que vive dende fai una década.

En 2018 fundó “Casa Pepe”, un hostal cerca del corazón de la Ciudá de México, con sabor cosmopolita y que suel tar ocupáu por persones de delles nacionalidaes. Un llugar onde non solo s'apurre una llave con una sorrisa, sinón onde se crea “un conceutu turísticu d'agospiamientu con un sentíu humanista pa promover la identidá nacional y llatinoamericana”, cuenta.

Y esplícase: “Quixímos cuntar que tolos pueblos mexicanos tienen una identidá. Yo nun creo que los vencíos y vencedores sían víctimes o villanos, creo que toos son parte de la mesma xenética y formen la hestoria. Y eso ye lo que tenemos de cunta-y al turista, que'l mexicanu de güei ta fechu de too el so pasáu, el d'una parte y l'otra. Esta visión sirviónos pa faer esti negociu y crear un equipu que trabaya con esa idea d'identidá”, abonda.

Y daqué tien d'haber de rentable nel planteamientu porque “Casa Pepe” va da-y grandes allegríes. “Atopamos un bon nichu de mercáu y tenemos yá permisu pa empezar el segundu hostal. Col amenorgamientu d'aforos na pandemia complicóse tou enforma y tuvimos que dar un xiru y reinventanos. Nun teníemos fluxos pal pagu a provisores o pa facer frente a los contratos de renta. En plena crisis sanitaria convertímonos nel llugar onde allugar a los estranxeros. Foi un añu bien duru y, n'avientu, llamáronnos de Forbes”, celebra. Aquello dio-yos "un pocu de lluz ente tanta solombra”. Y agora la vida vuelve sonri-y, como cuando yera neñu.

Javier Puente pasó “tola infancia nel hotel” Los Lagos que sos padres empezaben a construyir entós y a los que depués llegaríen los grupos Arcea y Nature. Nun tardó n'incorporase al negociu y foi espertando nél aquello que viera a los sos padres: l'enfotu de superación y l'amor al trabayu.

“D'un xeitu o otru busqué repitir esa hestoria”, asume, pero en cuenta facelo nun conceyu de 3.000 vecinos, buscó un buecu, y atopólu, nuna ciudá de 24 millones d'habitantes.

Puente ye yá un empresariu que “magar toles torgues llogró reinventase, recatiar l'añu adversu” y siguir creciendo. Nun lo diz él, dizlo la revista Forbes que de xuru arreparó nún apueste ganador. Porque los sos planes siguen. “En xineru abrimos la marca Endémico, una operadora de renta nacional d'apartamentos turísticos que tuvo yá una ocupación del 90 per cientu”.

El mozu dexó Cangues d'Onís a los 18 años pa estudiar en Barcelona. Siguió la so formación nun voluntariáu n'El Salvador y concluyó un máster en La India. “Llegué a México pel Pacíficu envede pel Atlánticu”, recuerda. Y entá nun tien pensao volver. Cunta esta hestoria camín del hospital p'asistir a la nacencia del so primer fíu, Santiago, frutu del matrimoniu con Sandra Luz Sierra, xunto a la que llevantó'l so proyectu profesional, “Casa Pepe”, y formó una familia que lu caltendrá yá “xuníu a México pa siempres”.