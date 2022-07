El zarru del sector mineru fixo qu'el Montepío de la Minería tenga que se replantear el so futuru no qu'a masa social se refier. La entidá de raigaños mineros, que van siguir siendo la base de tou'l proyectu, ta llanzando yá mensaxes de per ónde puede dir el camín: l'apertura a otros sectores de la industria, siguiendo l'exemplu de los sindicatos mineros, güei convertíos en federaciones d'industria qu'atropen más árees que la extractiva. L'apertura del Montepío a la sociedá empezó en 2016, con un cambéu d'estatutos que dexaba afiliase a la mutualidá a descendientes de mineros hasta segundu grau de consanguinidá o afinidá. Esos “familiares de mineros”, como se denominen, formen yá'l 20% de la masa social del Montepío, qu'esti añu baxó de los 9.000 mutualistes, casi la metá de los que tenía va trés llustros.

Si en 2006 la mutualidá minera superaba los 16.000 mutualistes, güei son esactamente 8.561 les persones afiliaes al Montepío de la Minería. Los motivos d'esa terrible sangría tán amestaos directamente a dos factores: l'avieyamientu de la población y la cayida demográfica de les cuenques mineres, per un llau, y el zarru del sector mineru, pel otru. El Montepío vieno perdiendo una media de 530 mutualistes por añu, anque la cayida podría ser enforma mayor de nun apostar por un cambiu d'estatutos pa dexar la entrada de nueves xeneraciones que, anque tean amestaes a la minería, non necesariamente tienen que tener venceyos directos col sector. En 2016 entamóse una campaña de captación na qu'el Montepío yá dexaba afiliase a familiares de persones que tuvieren adscrites dalguna vegada al Réxime Especial de la Minería, ensin necesidá de que fueren mutualistes, como asocedía enantes. Les condiciones p'aportar a la mutualidá, por tanto, relaxábense, col aquel de siguir aumentando afiliaos, pero siempre amestaos, anque de lloñe, a la llamada “familia minera”. Como complementu a esta campaña de captación de socios, el Montepío fixo un importante esfuerzu al traviés d'ayudes sociales, enfocaes principalmente a los más mozos. Asina, amás de les beques escolares coles que cada añu reparte cerca de 20.000 euros, la mutualidá minera articuló otru tipu de subvenciones más específiques pa les families xóvenes: les ayudes por matrimoniu y les destinaes a mutualistes qu'acabaren de tener un fíu. Gracies a esa campaña, nos últimos años, estos familiares de mineros conformáronse como un importante grupu dientro de la masa social de la entidá y suponen yá'l 20 % del total de mutualistes. Y d'eses nueves altes, casi'l 70% son muyeres, tal que esplicaron dende'l mesmu Montepío. Sicasí, la mutualidá entiende que tien de dir un pasu más allá pa recuperar el músculu que tenía va tiempu. Les baxes vexetatives, que sumen tamién un 70% del total d'afiliaos perdíos nos postreros trés llustros, nun se pudieron dir reponiendo al ritmu deseyáu. Por ello, la entidá minera tomó la determinación de tomar per un nuevu camín, amestáu en parte al itinerariu siguíu polos socios protectores, los sindicatos mineros (anque agora yá solo queda'l SOMA tres la salida de CC OO por mor del casu Hulla). Y esi camín ye'l d'abrir la mutualidá a otros sectores industriales. Mesmo'l presidente acabante de salir, Juan José González Pulgar, como'l nuevu mandatariu, Armando Fernández Natal “Mandi”, coinciden en que “los sindicatos mineros agora son más qu'eso, son federaciones qu'atropen a más industries, y perhí ye per onde tenemos de dibuxar el futuru”. Ello ye que na entidá yá se trabaya na fórmula afayaíza por qu'esos trabayadores sían un públicu oxetivu a la de buscar nuevos mutualistes pa la entidá. Anguaño, de los 8.500 mutualistes del Montepío, la mayor concentración dase n'Uviéu, d'onde son 2.061 afiliaos. Xixón, con 1.108, y Mieres, con 1.004 (a los qu'habría que sumar los 181 de Turón) son les otres dos xuntes locales más potentes de la entidá. Llangréu, coles xuntes de Sama y La Felguera, atropa pela so parte 673 mutualistes, polos 663 de Llaviana, los 641 de la xunta de Morea o los 721 que suman ente les delegaciones de Sotrondio y L'Entregu.