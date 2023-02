"Queremos ser un mazcarada a pie de cai, con coples crítiques que tiren puyes a les autoridaes, por eso ye tan importante pa nós caltener la independencia". Díxolo esti día nel Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA l'artista Ánxel Nava, presidente de l'Asociación Cultural "Mazcaritos d’Uviéu", que trabaya pa recuperar el Antroxu tradicional de la ciudá. Los mazcaritos amosaron nel Club, con una recreación realizada a partir de datos históricos y memoria oral, dalgunes d'eses tradiciones que podíen vese peles cais uvieínes.

Nun faltaron les "coples d’Antroxu, la música de zanfoña, al cargu de Celia González Baschwitz y los vídeos de Javier Ordás, que recueyen actuaciones de los mazcaritos n'ediciones anteriores del Antroxu. El públicu disfrutó de los reblincos y cantaraes de personaxes como'l Ciegu y la Ciega; la Estrozona, un paisanu amarutáu de muyer; el Sábanu, con ropa de cama, y Zaparrastru, vistíu con sacu y llueques. En realidá, los mazcaritos son una mazcarada urbana. La comparsa percorría el Antroxu pidiendo l'aguilandu y ta documentada yá nel sieglu XVII, como esplicó Ánxel Nava. Esta forma tradicional foi decayendo dende finales del XIX y cayó en desusu a principios del XX, cuando los bailles y desfiles del Antroxu burgués trunfaron na ciudá. "L'Antroxu tradicional siguía practicándose nos barrios populares y namás s'entemecíen nel entierru de la Sardina, la madrugada del Martes d'Antroxu nel paséu de los Álamos, depués del desfile pela cai Uría", señaló Nava.

Anque'l franquismu prohibió l'Antroxu en 1937, caltúvose la so práctica y la so alcordanza en zones rurales y nos barrios populares. Los datos que se teníen del Antroxu carbayón yeren bien probes. Una de les principales fontes documentales ye'l cuadru d'Evaristo Valle , "Carnavalada n'Uviéu", de 1929, calteníu nel Muséu de Belles Artes d'Asturies. La gastronomía sí se caltuvo nes cases y renació na hostelería. La información oral y el trabayu de campu nun se fixeron hasta agora, polo qu'apenes esisten testimonios. Los mazcaritos van entamar el so periplu el "Xueves de Comadres", el próximu 16 de febreru.