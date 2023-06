La historia de Carreño narrada al traviés del pincel de Vicente Menéndez-Santarúa volverá presidir el parque Maestru Antuña de Candás. L'artista local ta somorguiáu na recuperación del mural que diseñó nos años setenta del pasáu sieglu pa decorar una de les parés del espaciu recreativu y que, col pasu del tiempu, acabó sumiendo. L'actuación cunta con financiación europea y va permitir ampliar l'itinerariu didácticu sobre los oficios de la mar que percuerre tola villa.

El mural orixinal tomaba unos 35 metros y taba configuráu en tramos escalonaos. Fíxose sobre un fondu enfoscáu de pasta, con tratamientu base pa pintura sintética nun tonu pardu. Nesta ocasión, p'asegurar el futuru de la pieza va ellaborase en cerámica con pigmentu y esmalte al fornu. En total, va tar compuesta por 2.000 pieces d'azulexu de venti por venti centímetros.

La obra va recuperar sucesos y personaxes que marcaron la historia del conceyu. Nél van representase sectores económicos, sociales y culturales que conformen la memoria colectiva. Va haber espaciu pa los marineros, les rederes o la banda de música.

La magnitú y les dimensiones del proyectu faen prever qu'esti podría ser "ún de los legaos más importantes” del artista candasín, quien, según treslladó l'equipu de gobiernu en funciones, ta convencíu de que la obra va ser “una de les más emblemátiques de la so carrera, porque rescata un trabayu perdíu y trascendental de la so trayectoria, amás de que se realiza nel so pueblu natal".

El proyectu pa la recuperación del mural incluyía tamién otres acciones artístiques que yá s'entamaron nesti primer semestre del añu. Concretamente, restauróse la escultura "Pleitu a los delfines", tamién realizada por Santarúa, mesmo qu'otra de José Manuel de la Riera allugada na redolada de la plaza de La Baragaña.

La obra de Santarúa, basada nel dibuxu, tien un sentíu espresionista que coesiste con restos de figuración tradicional. Como pintor, realizó numberoses esposiciones, con semeyes y temes marineros de fondu. Pero ye na escultura onde executó les sos obres más importantes. Yá a los 19 años, en 1955, llograra un accésit n'escultura na XVI Esposición Provincial d'Arte.