La plantilla de Urbaser pide a la oposición que dé luz verde al nuevo contrato de limpieza

El comité de empresa de Urbaser viene manteniendo en los últimos días reuniones con los grupos de la oposición para pedirles que no frenen la contratación. “Todos los informes son favorables, los técnicos ratifican que el procedimiento está bien y lo único que faltaba era un tema burocrático que ya está superado. Si esto no se resuelve, no cobramos”, señalaron fuentes sindicales.

El nuevo contrato debería haber entrado en vigor el 1 de junio, pero un error en la tramitación impidió culminar en plazo la licitación al no haberse incorporado al expediente un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. “El convenio está vinculado a la nueva contratación. Si esto no se resuelve, no cobramos lo que se nos debe por convenio. El 1 de junio deberíamos haber recibido una paga de 250 euros de atrasos, y a partir de ahora, 50 euros más al mes. El contrato incluye la renovación de maquinaria, que es fundamental para trabajar. Los perjudicados con esto parado somos todos”, señalaron las mismas fuentes.

Los grupos de la oposición aseguran no tener decidido aún si votarán a favor, en contra o abstención a la propuesta de adjudicación del contrato por diez años a Urbaser, empresa que se impuso en el concurso a Onet Iberia Soluciones y FCC Medio Ambiente. Varios sostienen que aún no han tenido acceso al expediente.

Desde el gobierno local (PSOE) consideran que con todos los informes de técnicos, jurídicos e interventor favorables, no se sostiene un rechazo a la propuesta de adjudicación. Pero en algún grupo ha generado recelos que el Comité de Precios no vea acreditado que el periodo de recuperación de la inversión alcance o supere los cinco años reglamentarios. Como informó ayer este periódico, los técnicos municipales han justificado el motivo de este contrato a diez años, puesto que coincide con el periodo aproximado de amortización de las inversiones previstas, que ascienden a cerca de siete millones de euros.

Urbaser obtuvo la mejor valoración de la Mesa de Contratación gracias a una oferta económica que recoge un precio anual de 5.914.335,21 euros para el primer año, y de 5.963.388,45 euros para los nueve restantes, hasta el año 2031 (59.584.831,29 € en total). La compañía se compromete a emplear para la ejecución del contrato (en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones) a personas con dificultades de acceso al mercado laboral, teniendo preferencia las que procedan de programas de incorporación y acompañamiento laboral del Ayuntamiento de Avilés en un 35,01 por ciento. También se compromete a emplear en estos mismos supuestos a mujeres (en un 65%).

El pliego de licitación de este contrato incorporó como mejoras del servicio la recogida de residuos adicional correspondiente a la fracción orgánica y un equipo adicional de limpieza de pavimentos. Durante la vigencia del nuevo contrato y para la correcta prestación del servicio con los niveles de calidad fijados por el Ayuntamiento, se renovarán papeleras, contenedores así como maquinaria y vehículos, algunos de ellos con una antigüedad que roza los 20 años. El 74% de los costes de nuevo contrato corresponden al personal.

“Tendremos un servicio de limpieza y recogida de residuos de mejor calidad, más moderno, innovador y sostenible. Supondrá un cambio de imagen del servicio y se mejorará notablemente la respuesta a la ciudadanía con altos estándares de calidad”, señaló el concejal de medio Ambiente, el socialista Pelayo García.