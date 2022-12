Un pescador ha localizado pasadas las 10.00 horas de esta mañana un cadáver en avanzado estado de descomposición en un acantilado de Ferrero, en las inmediaciones del cabo Peñas. Los efectivos que desde hace 45 días buscan en la zona algún indicio de qué le pudo pasar a Sandra Bermejo se han movilizado ante el hallazgo de estos restos humanos en la zona en la que se había perdido la pista de la joven en la presunción de que pudiera tratarse de su cuerpo. Un pescador fue el que dio la voz de alarma a la Guardia Civil.

Para la extracción de los restos se ha contado con la ayuda de agentes de la Guardia Civil y de Bomberos de Asturias. Una vez rescatados, se han transportado a Gijón a bordo de un helicóptero. Ahora habrán de ser conducidos al Instituto de Medicina Legal de Oviedo.

Los agentes encargados de la investigación del caso serán ahora los encargados de dictaminar si efectivamente el cuerpo es el de Bermejo, previa realización de la autopsia y de pruebas de ADN. Por las circunstancias del hallazgo y el estado del cuerpo, todo parece indicar que la mar depositó el cadáver en las últimas horas.

Estos últimos días según los pescadores se han formado fuertes corrientes en el Cantábrico, unas condiciones en la que se revuelven los fondos y que podrían haber favorecido el reflotamiento del cuerpo hallado en caso de que el mismo se hubiera hundido.

Nuevas pesquisas

Había tres coches en el parking de Cabo Peñas (Asturias) la noche en que Sandra Bermejo desapareció. Varios testigos, según consta en un informe de la policía al que ha accedido CASO ABIERTO, han contado a la familia y a la policía que los tres estaban juntos, "muy próximos entre sí".

Tres turismos, a las 7:30 horas, cuando "lo habitual es que, en ese lugar, y a la mencionada hora, no se observe ningún tránsito de vehículos". El hallazgo extrañó a un grupo de percebeiros que, cuando fueron a faenar, se toparon con ellos cuando aún no había sol. No era frecuente. Podría tratarse de pescadores furtivos. Miraron, lo descartaron, no había nadie más.

Tras enterarse de la alerta por la desaparición de Sandra Bermejo, tras conocer que se la buscaba allí, y que el coche de la psicóloga madrileña apareció en ese lugar, los pescadores comunicaron a los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona que "había tres coches, juntos, que amanecieron ahí".

Ese dato forma parte del atestado policial, según ha podido saber este medio, y podría ser relevante: confirmaría que Sandra no estaba sola el día, la noche, que desapareció.