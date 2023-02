La expresidenta de Airbus anima a crear redes de mujeres para lograr visibilidad

"¿Cuál es vuestro sueño? ¿A dónde queréis llegar? Porque si no se tiene un sueño, no se puede alcanzar". Estas fueron algunas de las preguntas, reflexiones, que ayer planteó Teresa Busto, exvicepresidenta de Airbus entre otros muchos cargos, durante su intervención en el ciclo "Mujeres inspiradoras", cuyo objetivo es fomentar y dar visibilidad al liderazgo femenino en Asturias. Y una recomendación de la misma autora: "las redes de mujeres son fundamentales, para ser visibles y ayudarse".

El Espacio Maqua, una acogedora sala creada exprofeso para el intercambio de ideas y la reflexión, acogió ayer el primer encuentro del novedoso ciclo, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día de la mujer y la niña en la ciencia, y organizado por el Ayuntamiento de Avilés, la Casa de las Mujeres y el club The Impact Project. Además de Teresa Busto participaron Patricia Gómez Leiva, doctora en ingeniería química por la Universidad de Oviedo y directiva de ArcelorMittal, y Ana Carrau, periodista y emprendedora centrada en el diseño de experiencias formativas para impulsar el liderazgo, además de fundadora de The Impact Project.

Patricia Gómez, representante del Club en Asturias, relató su experiencia profesional, donde en la actualidad ejerce de responsable de equipos multidisciplinares para la mejora del producto, procesos y servicios de la compañía. Su labor la compagina con la promoción de carreras científicas y técnicas en la infancia y juventud. "Sorprende que muchas personas no tienen referentes en sus casas, y estos proyectos les sirven para que conozcan y sepan", señaló.

Teresa Busto apoyó su intervención en "dibujos", que utilizó para explicar su trayectoria personal y profesional. Se presentó a sí misma como una mujer con "visibilidad y referente". Ingeniera industrial por la rama de mecánica de motores, relató cómo llegó a Airbus siendo la única mujer con su formación, y como se la ignoraba. "No había servicios para mujeres, trabajaba como una loca, pero no existía. Había redes de hombres, y ascendían, pero yo era invisible". Por eso defiende la necesidad de que existan "redes de mujeres. Hay que cambiar el panorama, nos tenemos que ayudar unas a otras, y no lo hacemos mucho". Ella misma creó la Red de mujeres de Airbus y la asociación "Ellas vuelan alto". Llegó a dirigir la planta de la compañía en Illescas, con una plantilla de 1.500 profesionales.

A lo largo de su intervención fue dando claves: "Liderar, influir y emprender son palabras mágicas", afirmó, y la base de un equipo es "transparencia, respeto, confianza y compromiso". Pero todo ello debe tener "un objetivo, una visión clara y una estrategia. Sin esto, no se puede llegar a ningún lado", aseveró.

Ana Carrau se autodefinió como "multiemprendedora", y criticó que el sistema educativo no enseña habilidades, como son la comunicación, la resiliencia, la iniciativa y el espíritu emprendedor. Una materia a la que ella se dedica como profesional. Después de la pandemia montó el club The Impact Project, "de mujeres ídolas, líderes", y remarcó que estas mujeres "no rechazan el miedo, lo miran de frente y lo ponen a un lado". A partir de ahí, inició una sesión práctica que siguieron animadamente todas las personas participantes, que llenaban la sala.

Ciencia en femenino en Soto del Barco

El teatro Clarín de Soto del Barco acoge esta tarde, a las 20.15 horas, un acto con motivo del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. La geóloga e ingeniera medioambiental Aroa Gutiérrez es la promotora de la iniciativa. "Organizamos esta actividad en 2020 y en 2022, y este año nos volvieron a pedir que lo hiciéramos. Es importante para concienciar a la gente, porque en la historia de la humanidad la mujer fue invisible, sobre todo en lo referente a la ciencia, durante mucho tiempo", señaló Gutiérrez. "Va a ser un acto muy dinámico y animamos a la gente a venir", añadió. "Se proyectarán clips de películas y luego habrá una charla para que el público pregunte", dijo.

Están previstas las participaciones de Begoña Redruello, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (CSIC); Lía Brea, física, profesora de instituto; Laura Miralles, bióloga profesora de la Universidad de Oviedo y Paula Llana, química en una empresa privada. "Me hubiera gustado que cuando yo era adolescente se hubieran organizado actos de este tipo", manifestó Aroa Gutiérrez. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en el año 2015, el 11 de febrero como el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia con el objetivo principal de lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de género. Cada 11 de febrero se selecciona un tema central. Este año 2023 el lema es "Innovar. Demostrar. Elevar. Avanzar. Sostener (I.D.E.A.S.)". Con ello se pretende destacar el papel fundamental de las mujeres, las niñas y la ciencia para lograr un desarrollo sostenible.