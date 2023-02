Volvemos a los 90: "A disfrazarse"

Paula Pérez y Noelia Brage son ya oficialmente Reinas del Goxu y la Faba y ese simple gesto ha devuelto a la ciudad a los años noventa, que es la temática antroxera del año. En su primer y breve discurso auguraron un "brutal" Descenso de Galiana, pidieron a los avilesinos presentes en El Parche que participen en las actividades antroxeras y remataron: "Disfrazaos, por favor". Lo que viene siendo un "ponerse al menos un trapo e invadid la calle". Pérez y Brage fueron coronadas por las miembros de la peña "Jarra y Pedal", que ahora pasan a ser de nuevo "pueblo llano". Esa apreciación es de Félix Corcuera, el actor que ayer se subió al escenario en el papel de Freddy Mercury, acompañado por Nerea Vázquez, que hizo de Montserrat Caballé. La idea era recrear la mítica pareja que entonó el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona, como así hicieron adaptándolo al Antroxu. "Venimos del más allá y allí solo hay praos, humedad y neblina", detallaron.

Freddy y Montserrat viajaron desde los noventa a la actualidad y sin pudor ninguno entraron en escena con el "We are the champions", luego prosiguieron con el baile de "La Macarena" y animaron a moverse a la plaza, también a las Reinas del Goxu y la Faba que estaban en el escenario. También detallaron el cambio que ha sufrido la monarquía antroxera, que antes era por elección de los Reyes salientes y actualmente es democrática; es decir, a través de unas elecciones "telemáticas".

La música, esta vez a capella, volvió a entrar en juego con una recreación del tradicional baile de la selección neozelandesa de rugby, la "jaca" adaptado al carnaval local con los siguientes versos: "Un culete de sidra pa pasar el cachopín, media docena de frixuelos y p’acabar tortos con picadillo, ¡uahh!" Tras la versión de Barcelona’92 más antroxera, el actor espetó: "Mariví (Monteserín) eres la mejor Alcaldesa, llámanos el año que viene", como si de un acto de precampaña electoral se tratara. Cosas del Antroxu.

También mencionó a la edil de Cultura y al coordinador de Festejos, al que le preguntó desde el escenario "si no había presupuesto para trompetas". "Pues entonces las hacemos con la boca", comentó Freddy antes de proceder a la coronación de Paula Pérez y Noelia Brage como nuevas monarcas. Luego, Freddy y Montserrat recordaron que hoy será el Descenso de Galiana y que mañana hay baile de Carnaval en el Palacio Valdés "como los de antaño y se van a poder tomar cacharros en los palcos con la entrada a cinco euros y ocho con consumición". Volvió a sonar la "Macarena" en la despedida de la mítica pareja y el público ya esperaba ansioso por el primer gran espectáculo del Antroxu, que vino de la mano de "Ojete Calor", que fue una fiesta de principio a fin.

Hubo risas, bailes y temazos como "Cuidado con el cyborg (Coore, Sarah Connor", "Tonta gilipo" y otras que encajan perfectamente con ese ambiente antroxero e irreverente que los avilesinos tienen grabado a fuego tras décadas y décadas de disfraces. Ahora, toca viajar a los 90.