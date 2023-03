El PP acusa al gobierno local de abandonar al comercio avilesino

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, y candidata a la alcaldía, Esther Llamazares, acusó ayer al gobierno municipal socialista de abandonar al comercio local, al "no implementar medida alguna que ayude a los autónomos a mejorar y tratar de revertir la situación" de cierre de establecimientos.

Avilés perdió en el último año casi un centenar de comercios, y la tienda Zara abrirá sus puertas por última vez en la ciudad el próximo sábado. Pero esta situación no es nueva. Según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), que toma como base datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la ciudad ha perdido 65 comercios minoristas desde 2012 a 2021. Dicho de otro modo, lleva una década perdiendo tiendas minoristas a razón de una cada dos meses en la última década, con su correspondiente impacto en la destrucción de empleo.

Esther Llamazares utilizó un símil médico para comparar la situación del comercio local y la actuación del gobierno local.

"Si equiparamos la situación crítica del comercio de nuestra ciudad, con la de una persona enferma, parece que los pasos más lógicos, y por orden, serían en primer lugar escuchar al paciente, no a los representantes de los pacientes; en segundo lugar, realizar las pruebas diagnósticas, no utilizar las pruebas de otros; en tercer lugar un médico aplicaría el tratamiento y valoraría si es efectivo o si por el contrario no tienen ningún efecto sobre la enfermedad", argumentó.

Según la portavoz municipal del PP , "el comercio en Avilés está en un momento crítico y esto es algo que venimos denunciado desde hace años y que no sorprende a nadie". Pero dicho esto, y "siendo muy conscientes de que no hay una causa única, que son muchas y muy diversas, lo que verdaderamente criticamos, es la ausencia de actuación real y efectiva de la administración local".

Esther Llamazares acusó al gobierno local del PSOE de haber actuado como "un mal equipo médico", que "se ha limitado a escuchar a quienes no tienen comercio, pero lo representan, y a tirar de chequera como receta, sin saber, ni tampoco importarle, si los tratamientos que viene aplicando al paciente crítico, que en este caso es el sector del comercio, son buenos, malos o no sirven para nada".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se reunió este miércoles con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) –vinculado a UGT– para escuchar una serie de propuestas que puedan ayudar a impulsar el comercio urbano. Entre ellas, una aplicación (app) para el móvil que permita la recogida y envío a domicilio de las compras, tanto presenciales como por internet.