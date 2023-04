"Hay que cambiar la forma de gobernar en Castrillón", asevera el candidato del PP

El Museo de Anclas, con La Peñona como referente, fue el escenario escogido ayer por el PP para presentar a los integrantes de su candidatura a los próximos comicios municipales en Castrillón. El presidente y secretario general del partido en Asturias, Álvaro Queipo, se desplazó hasta Salinas para participar en la presentación oficial e ir calentando motores de cara a la campaña electoral.

"Tenemos toda la ilusión. Es nuestro momento, es el momento en que tiene que cambiar Castrillón. Sentimos el viento a favor y el fuerte apoyo del partido a nivel regional", aseveró un entusiasta Eloy Alonso, que repite como candidato a la Alcaldía castrillonense.

Presidente del PP de Castrillón y portavoz del grupo municipal, Alonso ganó las elecciones en 2019, pero la alianza de IU, PSOE y Podemos le impidió empuñar el bastón de mando. Ahora se vuelve a presentar con una candidatura con la que afirmó estar "muy contento, porque la integran personas con vocación de servir, que llevan a Castrillón en el corazón y que tienen muchas ganas de trabajar por el municipio".

Eloy Alonso asegura que la prioridad es "traer el cambio no solo en la forma de hacer política sino también en el fondo. Hay que cambiar la forma de gobernar. Vamos a ser un gobierno más cercano, salir a la calle a escuchar y hacerlo con humildad, no con soberbia, con la soberbia que reina desde hace muchos años en Castrillón y que afecta a todo".

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, aseguró que "en el ámbito regional estamos muy ilusionados con lo que se está cuajando en Castrillón". Por un lado, dijo, con el "el acierto de elaborar una lista que conjuga caras nuevas con otras que ya estaban en el partido y también en otras formaciones". Y por otro, porque "se va a recoger el reconocimiento y el fruto del muy buen trabajo que Eloy (Alonso) y todo su equipo han realizado en cuatro años de oposición, durante los que ha demostrado que tiene Castrillón en la cabeza, capacidad de gestión, moderación y sosiego a la hora de hacer los planteamiento siempre con un respeto impoluto por los vecinos del concejo".

Queipo remarcó que "el mayor problema de Castrillón es que no se oye nada de Castrillón fuera del concejo, en Asturias", y aprovechó para criticar a la actual regidora, Yasmina Triguero (IU). "Es una alcaldesa que está sometida, que no eleva la voz y no guerrea contra un gobierno que no quiere invertir en los municipios y que no quiere construir Asturias desde la base. Y si no haces eso, pues eres una alcaldesa que no responde a las necesidades de su concejo y por eso hay que cambiar. Eloy es el cambio y desde la dirección autonómica estamos muy esperanzados y creemos que vamos a obtener la alcaldía porque Castrillón lo necesita".

Eloy Alonso se presenta a las elecciones del 28 de mayo acompañado de nuevo en los puestos más altos de la candidatura a Nuria González-Nuevo Vázquez, Gustavo Prieto Busto, y Marco Antonio Fernández Solar. Incorpora en los dos siguientes puestos a Marián González-Carvajal Mantilla, y a la independiente Rosa Rubio Domínguez. A continuación figuran José Ignacio Menéndez González, María Lourdes López González, Sandra Manteca Duque, y Noray Isaac Rubio López.

El resto de la candidatura la conforman Lucas Oraá Santos; Mónica Bango García; José Iván Álvarez Heres; Patricia Suárez Piedralba; Esther Ruiz Laso; Miguel Fernández Suárez; María Aurora Lobeto Martínez; María Olga Alonso Rodríguez; Juan Jonás Casares García, e Inmaculada Díaz de la Noval Díaz. La cierra Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.