Cambia Avilés y el PP piden responsabilidades políticas con el cierre del "caso Niemeyer"

El fallo del Tribunal Supremo sobre el conocido como "caso Niemeyer", que mantiene en líneas generales la sentencia condenatoria dictada en 2020 por la Audiencia Provincial, ha irrumpido en plena precampaña y tiene su correspondiente lectura política. Cambia Avilés (CA) y el Partido Popular (PP) piden responsabilidades políticas tras confirmarse el castigo de ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos del centro en beneficio propio. Tanto el partido de gobierno (PSOE), como Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito creen que ha llegado el momento de "pasar página" mientras que en Vox ven una "desfachatez" que en el calendario local de artes escénicas se hayan programado recientemente obras vinculadas al exdirector del Niemeyer.

"En todo ese proceso siempre hemos dicho que respetamos los tiempos y las decisiones de los jueces y en eso nos mantenemos", señaló el portavoz del gobierno local, Manuel Campa. El socialista aludió a la moción sobre el Niemeyer aprobada por la Corporación en el pleno de febrero, "en la que todos estuvimos de acuerdo en que se abriese un tiempo nuevo con el fin del pago de la deuda generada en la Fundación Niemeyer". "Ese tiempo nuevo pasa por ampliar la financiación de las administraciones públicas, del Ministerio de Cultura y del Principado, y que eso sirva como incentivo para animar a los patronos privados. Eso permitirá una mayor y más importante programación y que el centro recupere la posición puntera dentro del ámbito cultural", opinó Campa.

Desde la primera fuerza de la oposición también creen que "hay que volver a empezar de cero", pero para ello "tiene que haber responsabilidades políticas y el PSOE tiene que dar la cara". "Se confirma lo que llevamos diciendo muchos años y ya podemos dejar de hablar de presuntos: son delincuentes. Hubo un robo a manos llenas de caudales públicos", subrayó la portavoz de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto. También la confluencia incidió en la reciente programación de obras vinculadas a Natalio Grueso por el área municipal de Cultura. "Nos roba, se ríe a nuestra cara y se le contrata para nuestra programación teatral, y a sabiendas de que esta era una sentencia esperada. En todo esto hubo una responsabilidad de gestión de esta gente, que robó a los avilesinos y a los asturianos, pero también política, del patronato, de la entonces alcaldesa Pilar Varela y ahora de la concejalía de Cultura", concluyó.

Para el PP, esta "es una muestra más de las miserias políticas del socialismo". "Es llamativo que aquí no haya ninguna responsabilidad política. Deberíamos pensar muy bien qué está pasando para que al final la responsabilidad única no la tengan los que deciden. Llevo todo el mandato denunciando cuestiones relacionadas con el área de Cultura, advirtiendo de que hay que hacer las cosas legalmente. No todo vale en política", señaló la portavoz popular, Esther Llamazares. Desde el PP también comparten que debe abrirse un tiempo nuevo en el Niemeyer, pero con un reparo: "No hay que olvidar que este tipo de gestión ha dado varias elecciones al PSOE".

En Ciudadanos (Cs) confían en que la sentencia del Supremo "cierre definitivamente un capítulo negro y, junto al fin del pago de la deuda, suponga un punto de inflexión que marque el despegue definitivo del centro". "Ojalá a partir de ahora, todas las noticias que salgan sobre el Niemeyer sean para aplaudir y admirar su programación y su gestión. Se acabaron las excusas, se cierra un capítulo y se abre otro nuevo", opinó José Ferrera. Lo mismo considera el edil no adscrito, Javier Vidal García: "Tenemos que considerar lo ocurrido como agua pasada y pensar en clave de futuro".

"Este señor ya estaba condenado y eso no le importó al gobierno avilesino, que tuvo la desfachatez de traer hace escasos meses al Palacio Valdés una obra suya. Su nombre no debería aparecer en ningún cartel, debería estar totalmente desligado de nuestra ciudad", concluyó Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox Avilés.