"No iremos a ningún acuerdo que sea perjudicial para Gozón"

Ramón Braña Cobas es el candidato del PP a la Alcaldía de Gozón. Su lista ganó las elecciones en su municipio en número de votos (180 más que el PSOE) aunque ambos partidos empataron a siete concejales en la próxima Corporación.

–¿Hágame una valoración de lo ocurrido el domingo?

–Hubo un vuelco importante con respecto a las anteriores elecciones que nos han posicionado como la candidatura más votada, para nosotros teniendo en cuenta de donde veníamos (tres ediles en 2019) ha sido un éxito.

–Es una subida considerable. ¿Se debe al voto nacional o estrictamente al voto local?

–He estado revisando actas para ver si había diferencias entre el voto autonómico y el local, pero no tengo ese dato.

–Hablo de sensación, no de datos.

–Hay mesas de izquierdas donde hemos ganado, hay mesas a nivel de municipio donde muy pocas veces había ganado el PP como Laviana y Bañugues. Salvo en dos mesas hemos ganado en todas, es un voto muy municipal a la candidatura que presentábamos.

–Empatan a siete ediles con el PSOE, ¿se ven en el gobierno?

–No sabría que decir, nosotros lo vamos a intentar, vamos a hablar con IU, siempre que sea beneficioso para el concejo. No haríamos ningún acuerdo que perjudicase al concejo por gobernar. Aún no hemos tenido ninguna conversación con nadie. Nuestro intención es gobernar, pero la aritmética es la que es. No puedo decir lo que piensan las otras dos partes implicadas.

–Hablar con IU para obtener su apoyo en la investidura o para un pacto de gobierno...

–En principio un pacto de investidura, que sea una colaboración duradera los cuatro años. Hay que generar estabilidad para el concejo, nuestra idea es el diálogo y el consenso, no hay problema en colaborar con otros grupos. Ahora mismo no hemos empezado a hablar, en política municipal la lista más votada es la que tiene mayor fuerza para gobernar. Si ellos (PSOE e IU) no se ponen de acuerdo, gobernaremos nosotros y eso es una ventaja.

–¿Cómo valora el resultado de Vox? ¿Esos votos le hubieran servido para conseguir el octavo concejal?–

Estábamos analizando que Vox se quedó fuera por no alcanzar el 5% de los votos. Pero el octavo concejal lo hemos perdido con respecto al PSOE por cinco o seis votos nada más. El octavo concejal sería interesante pero nos dejaría en la misma situación en la que estamos ahora, que si se unen las otras dos partes nosotros no gobernamos.

–¿Temen esa pacto?

–No tengo ni idea. No lo tememos, es legítimo, la matemática y la política son así. No sé la postura de ninguna de las dos partes. Sí que agradezco que tanto Teo Pozo (Vox) como César Fidalgo (IU) me llamaron para felicitarme. El PSOE no me llamó, ni siquiera un mensaje por Whatsapp.