"Queremos que se toque. En este exposición hay que tocarlo todo", repetía ayer Rafa Naves en el palacio de Valdecarzana, donde alumnos de tercero de Primaria del colegio público de Sabugo se esforzaban por ponerse en la piel de las personas, como Naves, ciegas. Y es que a través del tacto, las personas con discapacidad visual tienen la posibilidad de percibir el mundo que les rodea, incluso de conocer la lisboeta Torre de Belém en 3D. Esto es posible gracias a las manos, al tacto, pero también a los avances logrados en tecnología adaptada gracias al trabajo que se desarrolla en el Centro de Tiflotecnología e Innovación, el particular "Silicon Valley" de la ONCE en Madrid, que se ha convertido en el centro de referencia en España y en el mundo. Aquí se lanza material específico para las personas con discapacidad como el que estos días se puede tocar en una exposición organizada en Avilés, en el palacio de Valdecarzana, por el grupo social de la ONCE de Asturias.

La vista al alcance de la mano / M. Mancisidor

En la muestra hay desde libros – "La Regenta", por ejemplo– a juegos –el parchís, por citar uno–. Además de Rafael Naves en la exposición atienden otros afiliados a la ONCE dando a conocer el trabajo de la organización como José Fernández Granda, instructor de tiflotecnología y braille (ITB). Ayer los niños tuvieron también la oportunidad de ponerse un antifaz y realizar un circuito de movilidad con la ayuda de un bastón. "El bastón ayuda bastante", señalaba Samantha Bonifacio López, mientras Jorge Rodríguez y Eugenio Navarro se mostraban sorprendidos de los juegos utilizados por las personas con discapacidad visual y su sistema de uso.

La vista al alcance de la mano / M. Mancisidor

Hasta la exposición se desplazó también la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien valoró la organización en Avilés de esta muestra así como el sistema de I+D desarrollado por la ONCE. "En este sentido la labor es extraordinariamente importante porque hay avances que ayudan mucho", dijo, y destacó que Avilés "está en el aprobado con notable" en cuando a que es una ciudad adaptada para personas con alguna discapacidad. "No llegamos al sobresaliente pero no estamos mal, hemos avanzado mucho pero quedan cosas por hacer y es algo en lo que no hay que parar nunca", remarcó la regidora, quien visitó la muestra acompañada por el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina.

Las actividades se sucederán hasta el viernes en Avilés. Ayer además de la exposición se representó en la Casa de Cultura la obra "Historias para ser contadas"; de Osvaldo Dragún. Corrió a cargo de la asociación cultural "La Esfera" de la ONCE, formada por personas ciegas y con discapacidad visual que lleva más de veinte años haciendo teatro. En el reparto estaban: Ludi Menéndez, Blanca Caldevilla, María Esperanza Álvarez, Javier Díaz y Roberto González a las órdenes de Etelvino Vázquez. Hoy, martes, habrá una mesa redonda en el Valdecarzana sobre empleo para personas con discapacidad, a partir de las seis de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo.

Suscríbete para seguir leyendo