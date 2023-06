Hace unos años de aquel fenómeno viral en el que famosos de todo el mundo se tiraban un cubo lleno de agua con hielos por encima para concienciar de la ELA. Modas o buenas intenciones aparte, esta cruel enfermedad sigue condicionando vidas para terminar matando lentamente a millones de personas. Una dolencia para la que no hay cura, a pesar de los pequeños avances que se realizan en investigación.

Este miércoles 21 de junio a partir de las 20:00 horas, coincidiendo con el Día Mundial de la enfermedad, Avilés acoge por primera vez la marcha "ASTURIAS MARCHA CONTRA LA ELA", cuyo principal objetivo es concienciar sobre esta dolencia y sobre todo, que no caiga en el olvido. Está organizada por la Fudación Deporte Avilés (Fundavi) en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés a beneficio de la Asociación ELA Principado de Asturias.

El gerente de la Fundavi, Juan Bedia, recalca la importancia de darle visibilidad a la ELA: "Hay que visibilizar esta enfermedad. No hay una cura, por lo que las personas que la sufren no solo tienen una posibilidad muy corta de vida, si no que pasan por etapas durísimas, ya que el cuerpo se va mermando y apagando lentamente". Bedia se muestra satisfecho con el número de inscripciones contadas hasta el momento: "Hay unas 500 personas inscritas, la cual es una buena cifra teniendo en cuenta que es la primera vez que organizamos este evento solidario".

Todo el mundo que quiera está a tiempo de inscribirse en www.321go.es por un coste de cinco euros. La marcha contará con la presencia de varios deportistas asturianos, entre ellos el entrenador de baloncesto Emilio García y muchos otros integrantes de conjuntos deportivos de Fundavi.