El centro social de la asociación Marcos del Torniello recibió ayer la visita del comisario Alejandro Valverde y del agente Alberto Vior para despedirse (como se ve en la imagen), Valverde por jubilación, al que desde la asociación de vecinos desean que "disfrute de su nueva etapa". Mientras que el agente Vior trasladado a la embajada de Arabia Saudí, recibió la felicitación "por su nuevo destino profesional", al tiempo que los vecinos esperaban que "no eche mucho de menos sus rutas moteras". En sustitución del agente Vior entra Fernando del Pozo en el área de Participación Ciudadana. Vior y su extensa labor social han marcado el devenir de los barrios y centros educativos de Avilés. En 2018 recibió un reconocimiento por parte de los miembros del proyecto "Aunando esfuerzos" por "su dedicación y colaboración", indicaban. Un carrera en la que las charlas en centros educativos, vecinales y de mayores sobre prevención ante robos y delitos de internet tuvieron siempre un lugar preferente en su labor. "Cuando me dieron el premio, me quedé boquiabierto", señalaba el agente. Su pasión por las dos ruedas también es ampliamente conocida en la ciudad. A lomos de su Pegasus 1200 Adventur, se dedicó en 2021 a rodar hasta Rusia.