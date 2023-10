Sergio: "Queremos brindarle una victoria a la afición"

El Marino recibe mañana a las 17.00 horas a uno de los equipos de la zona alta de Segunda Federación, el Guijuelo. "Uno de los datos que más me llama la atención es el alto de porcentaje de goles que materializa a partir de acciones a balón parado, creo que son ocho de los once tantos que llevan", analizó Sergio Sánchez, entrenador de los gozoniegos, que no podía ocultar las ganas que tiene de conseguir la primera victoria del año en Miramar.

"Tienen muy buenos rematadores. Es un equipo que ha jugado con varios esquemas, que suele adoptar una estructura diferente en fase ofensiva y defensiva, por lo que tendremos que estar atentos a sus modificaciones", explicó el técnico sierense, que buscará mantener el nivel de competitividad que se ha visto en toda la campaña, pero aumentando "esas dosis de agresividad ofensiva, para ser capaces de materializar ocasiones". Lo que dejó claro Sánchez es que quieren conseguir el primer triunfo de la temporada en casa. "Tenemos muchísimas ganas de brindar a la afición esa primera victoria", confesó el marinista, que tras una buena semana de trabajo quieren "tener buenas sensaciones para coger esa confianza que otorgan los goles y las victorias". El Guijuelo llega a Miramar tras cosechar un empate ante el Avilés la pasada jornada. Los salmantinos consiguieron darle la vuelta a un encuentro en el que se pusieron dos goles por abajo.