El "Moonlight Shadow" más avilesino

El guitarrista avilesino Rubén Álvarez bien podría apellidarse Oldfield. Ha explorado y estudiado hasta la saciedad la música del genio, el creador de "Tubular Bells", entre otros discos de culto, y forma parte de una banda referente en el "mundo Oldfield", "Tubular Tribute", que ha participado en varios conciertos internacionales. También ha compartido escenario con Barry Palmer, la voz del "Discovery" de Mike Oldfield; ha conocido a Tom Newman, músico y productor del "Tubular Bells"; y ahora, el próximo año, el 24 de marzo, dará un paso más en el universo que rodea al músico y productor inglés.

El avilesino tocará junto a Maggie Reilly, o lo que es lo mismo la "voz" de "Moonlight Shadow", una de las composiciones insignia de Mike Oldfield. "Después del propio Oldfield, Maggie es una de las personalidades más importantes de su mundo", señala orgulloso el guitarrista avilesino. "Es la voz oficial de ‘Moonlight Shadow’. Ese tema es su voz, ninguna versión por muy buena que sea la iguala", añade.

Álvarez formará parte de un espectáculo que ha montado la big band catalana "Opus One" y que se podrá en escena en Madrid. Eso sí, Álvarez no solo está contento por poder tocar junto a Maggie Reilly, sino también por compartir escenario con la cantante Anita Hegerland, que a su vez fue pareja sentimental de Mike Olfield durante finales de los años ochenta del pasado siglo.

Aún no puede concretar los temas que tocará en directo con Hegerland y Reilly, pero afirma que tienen bastantes puntos "Picture On The Dark" e "Innocent" –con la primera de las cantantes– y "Moonlight Shadow" y "To France" –con la segunda–. Esos temas formarán parte de un gran concierto en el que la banda catalana dirigida por Xavier Alern interpretará al completo el repertorio de "Tubular Bells", entre otros temas.

"Opus One" describe así en su web este concierto: "Nunca antes las dos grandes estrellas de la etapa pop de Mike Oldfield habían actuado juntas. Se trata de una ocasión única para ver en directo a Maggie Reilly y a Anita Hegerland interpretando sus éxitos de los años 80. Con la participación de Rubén Álvarez (‘Tubular Tribute’), uno de los mejores intérpretes de la música de Mike Oldfield".

Será la primera vez que Rubén Álvarez actúe junto a esas dos cantantes aunque, según afirma, Maggie Reilly, "una voz referente", llegó a ponerse en contacto con "Tubular Tribute" en alguna ocasión para actuar juntos, cuestión que no llegó a cuajar.

Ahora, Rubén Álvarez ya cuenta los días para subirse al escenario del Auditorio Nacional de Música de Madrid para cumplir otro sueño más. Lo próximo será conocer a Mike Oldfield. "No me moriré sin ver a Mike Oldfield, aunque sea de lejos, es como para los católicos ver al Papa", afirma el talentoso músico avilesino sobre el compositor que le cautivó hace ya décadas y que tanto le he influido.

Illán García