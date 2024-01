Dos grandes firmas abrirán sus puertas en Avilés ocupando el local de Bershka y el de un bazar

Dos locales comerciales abrirán sus puertas en Avilés en breves fechas. El primero en la calle Marcos del Torniello, Primaprix, en un bajo que durante años ocupó un bazar. Y Perfumerías Primor, que ya está reclutando personal, ocupará el espacio dejado el pasado mes de noviembre por Bershka, la tienda del grupo Inditex, en la calle Doctor Graíño. Ambas aperturas se producen en un momento de transición en el que el comercio urbano busca soluciones para mantenerse vivo, y coincidiendo con las rebajas de invierno, que de momento parece que no han empezado con fuerza, según los comerciantes consultados.

Primaprix anuncia su apertura para el próximo martes día 16. Se presenta como una empresa europea independiente de tiendas outlet con precios un 30% por debajo de mercado de marcas líderes de gran consumo en alimentación, droguería y perfumería, cosmética y parafarmacia. Tiene más de 200 establecimientos en Europa. En Asturias tiene tres en Gijón y tres en Oviedo.

Este negocio de nueva instalación en Avilés abrirá sus puertas en el entorno del área de peatonalización de Sabugo, precisamente en Marcos del Torniello, a escasos metros de donde comienza el área de influencia de la plaza de la Merced y su unión con el antiguo poblado de pescadores.

Primor, por su parte, es una cadena de perfumerías que en su día fue distinguida como la más barata de España. Se trata de una outlet de marcas en perfumería, maquillaje, cosmética e higiene personal. A raíz de la pandemia por el covid-19, la firma, de carácter familiar, apostó por las ventas por internet, y ya es una de las más potentes en España.

Perfumerías Primor ocupará el espacio dejado por Bershka, la última tienda del imperio Inditex que cerró en Avilés después de que lo hicieran otras marcas insignia del gigante textil gallego como Massimo Dutti, Zara o Pull & Bear.

Precisamente el cierre de Zara se deja notar en las primeras rebajas de enero sin la firma en la ciudad. El pequeño comercio asegura que es necesario encontrar "otro motor" que revitalice la zona.

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés incidieron ayer en las dificultades que atraviesa el comercio urbano.

Esther Llamazares, portavoz del PP, remarcó que desde su formación política "lo venimos anunciando desde hace varios años: el comercio de Avilés, se muere. Tienen que ver la pérdida de grandes superficies con la inquietud que eso supone, la ciudad está triste y eso no invita a la gente a pasear ni a consumir". Añadió la edil popular que "o bien se pone en marcha un plan estratégico de verdad para ayudar y reflotar al comercio o éste se muere. Y así nos lo trasladaron diferentes establecimientos estas navidades, que no saben si aguantarán otro año. Repetir las mismas acciones desde hace 15 años no ayuda. Es más que evidente".

Arancha Martínez Riola, portavoz del grupo municipal Vox, insistió en que "la situación del comercio en Avilés es consecuencia de las políticas del gobierno local en materia de urbanismo y promoción ciudad. Recientemente hemos asistido al cierre de una de las tiendas de Inditex más antiguas del mundo, la de Avilés, ante la pasividad del gobierno que no tuvo ni siquiera la decencia de manifestarse en contra. Al día siguiente del cierre de Zara, que sin duda era un factor de atracción para consumidores en Avilés, los comerciantes tenían que soportar que la cadena textil animara a ir a comprar a su nueva tienda en un gran centro comercial, todo ello en los soportes publicitarios municipales".

En opinión de la portavoz de Vox, "el abandono hacia el comercio de Avilés por parte del gobierno socialista es total. Cierran la ciudad al tráfico y eliminan plazas de aparcamiento sin importarle las consecuencias, y en plena época de compras, la campaña de Navidad, no han invertido en luces más de lo estrictamente necesario, con una iluminación triste, sosa y que poco ofrecen para la promoción de la ciudad y la atracción de visitantes. A pesar de que Avilés posee un tejido comercial a la altura de cualquiera de las otras ciudades de Asturias, las trabas y falta de apoyo por parte del ayuntamiento provocan el cese constante de negocios en la villa".