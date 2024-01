Domínguez: "La montaña es una experiencia diferente para correr"

"Mi objetivo es transmitir que correr es algo más". Nuria Domínguez traslada a su interlocutor la pasión que siente por la montaña solo con su voz. La palentina compartió ayer sus experiencias dentro de las carreras de montaña en el marco de las charlas que se organizan en la Casa de Cultura durante las Jornadas de Montaña.

"La montaña y las carreras me han aportado muchas experiencias y conocimiento, por eso quiero compartirlo", reconoce la corredora. Aunque se inició en el mundo de atletismo corriendo en una pista, a los 22 años le entró el gusanillo de cambiar de superficie. "Un amigo me empezó a ofrecer ir a carreras de montaña y al final acabé cayendo", confiesa. La posibilidad de conocer un medio nuevo hizo que poco a poco se enganchase, y ya no hubo vuelta atrás.

Ahora las carreras de montaña –el trail running– están viviendo uno de sus momentos más dulces, con cada vez más corredores y cantidad de pruebas. "Yo creo que se junta todo, que la gente busca salir y respirar y que les gusta encontrar sitios tranquilos y diferentes. Si te gusta correr es algo diferente a lo típico", indica Domínguez, que confiesa cuál es su zona preferida de Asturias para correr. "Los Picos de Europa son muy atractivas. En Cangas de Onís he ido varias veces a correr la maratón y me gusta mucho", sostiene. Pero la palentina no solo se cierra a esa zona. "Somiedo es una zona muy buena. La organización es Asturias suele ser muy buena y siempre hay carreras de las que gusta correr", apunta la corredora, gran conocedora de la región, ya que durante años estuvo trabajando como profesora en Mieres, Oviedo y Gijón.

Para ella, lo mejor que tiene Asturias a la hora de realizar carreras de montaña es la variedad que puede ofrecer. "Prácticamente puedes encontrar todo lo que quieras. En la costa las carreras son mucho más suaves, sin tanto desnivel, y si lo que quieres es algo más complicado te puedes ir a los Picos. En poco territorio se abarca todas las dificultades", asegura la corredora, que durante años fue seleccionadora nacional de carreras de montaña y siempre solía tener un ojo puesto en los corredores asturianos. "Hay mucho talento", sentencia.