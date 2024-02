Así ve Sánchez Murias, entrenador del Avilés, el vital duelo ante el Guijuelo

Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés, habló sobre el encuentro que su equipo tiene mañana ante el Guijuelo, conjunto al que describió como "peligroso y difícil"-

La falta de fluidez en ataque ante el Cayón. "Es un aspecto a corregir. Nos corresponde al cuerpo técnico analizarlo. Nuestro trabajo es incidir y reparar esas cosas. Tenemos recursos para que esa fluidez sea mayor que la que pudimos ver el otro día. Este equipo ha tenido momentos de mucha más fluidez en muchos partidos, trataremos de que se vuelva a ver".

Jugar con laterales defensivos. "No es algo que vaya de arrepentirse o no. Como entrenador tomó decisiones en función del momento, del rival y como veo al equipo".

Volver a aportar por un equipo defensivo ante el Guijuelo. "Es una posibilidad que se puede dar. Los perfiles de la plantilla nos permiten jugar con esa variabilidad y esa riqueza táctica que nos ofrecen tener diferentes perfiles. Hay que entender lo que mejor se puede adaptar a un escenario como el del Guijuelo".

El Guijuelo. "Me parece un rival de trayectoria en la categoría, con jugadores que tiene experiencia. Son futbolistas que si les dejas tocar se saben asociar y aguantar el balón. Son peligrosos. Hay que estar muy alerta".

El duelo, clave para la lucha por el play-off. "Es un partido muy importante, cada vez quedan menos jornadas y los puntos tienen mayor trascendencia. Hay que prepararlo con la intención de hacer las cosas bien, competir con lo que tenemos y sabiendo que tenemos un rival muy difícil enfrente".

Sin presión extra. "No noto esa mayor presión. Hemos jugado un derbi, que es un partido de exigencia, y hemos estado a muy buen nivel. El otro día no estuvimos al nivel que podemos, hay que analizarlo y entenderlo para buscar soluciones".

¿Hay ya once fijo? No soy un entrenador con un once marcado. Me gusta aprovechar los jugadores que tengo en plantilla. Todos tienen que estar preparados para sumar en cualquier momento.