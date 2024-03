La juventud toma el poder en el ataque del Avilés

El Avilés está en su mejor momento de la temporada. Los blanquiazules, a dos puntos del play-off, suman siete encuentros sin conocer la derrota, con cuatro empates y tres victorias de manera consecutiva. Hay muchos aspectos que explican esta mejora, como el salto a nivel defensivo con la llegada de Zubiri o la consolidación del binomio Mecerreyes-Cortina en la sala de máquinas, pero los dos nombres que ahora mismo más alegrías están dando al Avilés son Miguel Sierra y Raúl Rojas. Ambos atacantes, dos de los jugadores más jóvenes de la plantilla avilesina, están acaparando el protagonismo ofensivo en los últimos encuentros gracias a su desparpajo y habilidad con la pelota.

Casualidad o no, la racha sin conocer la derrota del Avilés coincide con la primera titularidad de Miguel Sierra. El granadino, uno de los jugadores que la afición más ganas tenía de ver sobre el terreno de juego, disputó su primer encuentro desde el inicio ante el Racing Villalbés y desde ese día nadie ha conseguido bajarle del tridente de mediapuntas. A falta de sumar en cifras goleadoras, el ex del Granada se está destapando como la brújula ofensiva del equipo gracias a su atrevimiento y capacidad de llevar el balón pegado a la bota. Ya sea caído a la banda, para dejar el carril central a Natalio, o jugando como 10, Sierra no tiene miedo de atacar el área rival, lo que permite ver a un Avilés con mucha más mordiente en la parcela ofensiva. Además, en su pierna izquierda tiene un cañón, algo que ya ha demostrado en varios encuentros, aunque todavía no ha estrenado su casillero goleador.

Dos partidos después que Miguel Sierra debutó como titular uno de los fichajes invernales del Avilés, Raúl Rojas. El extremo sevillano no sólo recuerda a Isi Ros, la gran estrella del Avilés de la pasada temporada, por su color de pelo, sino por su velocidad por el costado izquierdo y su verticalidad. Rojas, que tuvo sus primeros minutos ante la Gimnástica antes de estrenarse de inicio contra el Valladolid B, está siendo un soplo de aire fresco para el ataque blanquiazul y prueba de ello fue su encuentro ante el Coruxo, en el que repartió dos asistencias. El tridente avilesino echaba en falta un jugador que aportase una chispa especial para poder marcar la diferencia, y el andaluz se ha encargado de aportar esa nota distinta desde su aterrizaje en el Suárez Puerta.

Sierra y Rojas son los dos nombres más destacados entre la juventud que tiene el Avilés en sus filas, pero no los únicos. Iván Serrano, que volvió a la titularidad en la goleada ante el Coruxo, promete ser una pieza clave en este tramo final de temporada, al igual que Néstor Senra, que viene de meter un tanto, o Trabanco, las dos opciones que tiene Manolo Sánchez Murias para el puesto de lateral derecho. Con estos mimbres, a lo que se suma la experiencia y el peso del resto de jugadores blanquiazules, los avilesinos esperan tumbar este domingo al Pontevedra y, poco a poco, seguir acercándose a la zona alta de la clasificación.