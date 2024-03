Bolsos, vestidos, maquillaje...Y muchos nervios. Así celebraron en Cotton Grey, una tienda de Piedras Blancas, el día del 8M. Y es que, gracias a una idea de Desirée Fernández, dueña de Marketing Global, y con la colaboración de la Fundación AINDACE, de ayuda a personas con daño cerebral, la tienda castrillonense se ha convertido en un desfile de moda en la que cuatro mujeres con discapacidad, junto a cuatro influencers, han vivido un día especial.

Las más capaces desfilan en Piedras Blancas: "Es un orgullo, esto nos empodera" / Noé Menéndez

"Estoy muy orgullosa de estar aquí", aseguró Beatriz Velázquez, sentimiento que compartían el resto de sus compañeras. "Estoy muy guapa, la verdad, me encanta cómo voy. No puedo estar más contenta", apunta. Al igual que ella, Ángeles Álvarez cree que actos como éste sirven para "empoderarnos". "Aunque tengamos una discapacidad, podemos hacer muchas cosas", explica la inesperada modelo, quien detalla que varias compañeras de la fundación "cuentan historias, pintan muy bien y hacen manualidades. No nos para nadie. Tenemos muchas capacidades para el resto de cosas", indica.

"Nos presta mucho hacer cosas de este estilo, porque dan visibilidad a nuestra causa", señala Raquel Rodríguez. Es que más tranquila está. Dice que "lo más difícil ha sido pelearse con el probador y cambiarse, pero estamos encantadas".

Desde AINDACE no pueden estar más contentos. "Nos propusieron la idea de hacer un desfile y no lo dudamos. Nos pareció una gran iniciativa", sostiene Juan Álvarez, presidente de la fundación, que al igual que las usuarias cree que actos como el de ayer sirven para "empoderarlas". "Así pueden ver de primera mano todo lo que son capaces de hacer. Cada una tiene sus dificultades, pero luchan contra ello y pueden con todo", apunta el presidente.

"Nosotras hicimos un desfile por el día del cáncer de mama, y cuando nos comentaron esto no lo dudamos", revela Soraya Guardado, gerente de la tienda, que cree que un día como el de ayer era ideal para un desfile así. "Nosotras encantadas de ayudar y tratar de darles más visibilidad", asegura.

Juntos a las usuarias de AINDACE desfilaron también cuatro influencers, Eva Suárez (@dulcecalabacita), Yoli González (@yolidlcc), Jackeline Marcano (@jackiemarcano) y Vera Fernández (@veera_031), que se encargaron de dar difusión al desfile a través de las redes sociales. "Para nosotras es un places dar visibilidad al trabajo que hacen desde la fundación, le dan una gran entidad a la mujer", coinciden. En el acto también participó Carmen López, campeona del mundo de surf paralímpico.

A nivel institucional, a las 12.00 horas se leyó en Piedras Blancas el manifiesto del Consejo de la Mujer y de la Fundación Secretariado Gitano. Además, intervino el alumnado del CAI La Unión para dar leer de forma colectiva un poema de Pilar Garmilla.

En Corvera el 8M dio comienzo a las 17.30 horas con la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer en la plaza de Los Maestros de Las Vegas. En Luanco, la Casa de la Cultura acogió un ciclo de seis cortometrajes dirigidos por mujeres premiadas a nivel nacional e internacional que abordaron diferentes temáticas de igualdad.